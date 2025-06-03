Выплаты от UNHCR Ukraine — где доступны и условия программы

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из городов Днепропетровской области ожидается открытие регистрации на многоцелевую денежную помощь от UNHCR Ukraine. Речь идет о выплате в 10,8 тыс. грн для некоторых переселенцев и беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба Центра соцподдержки внутренне перемещенных лиц.

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Как отмечается, заявки на помощь UNHCR Ukraine граждане смогут подать в городе Каменское 5 июня 2025 года. Для этого представители благотворительного фонда "Право на Защиту" будут проводить консультации и запись на выплаты.

По обновленным условиям программы, подать заявки могут люди, которые имеют один из двух юридических статусов:

внутренние переселенцы, которые выехали в течение последних шести месяцев в пределах Украины и имеют официальную справку ВПЛ, больше нигде не получали от других организаций помощь за последние три месяца;

граждане, которые вернулись из-за границы после выезда из-за военных действий (есть документ с подтверждением), не получали выплаты в течение последних трех месяцев.

Организаторы отмечают, что дополнительно нужно подпадать под одно из следующих требований:

доход составляет менее 5,4 тыс. грн на члена семьи;

есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми, лицами пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляют одинокие лица пожилого возраста (от 55 лет), лица пожилого возраста воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

в семье есть лица с инвалидностью, которые имеют хронические заболевания с документальным подтверждением.

Как и где подать документы на помощь

Представители БФ "Право на Защиту" будут проводить регистрацию с 10:00 до 16:00 5 июня 2025 года в Центре социальной поддержки ВПЛ. Адрес: г. Каменское, просп. Василия Стуса, 10/12, левое крыло, 3 этаж, каб. 4.

С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:

идентификационный код;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справку ВПЛ (при наличии);

банковскую карту главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение/медсправка в случае инвалидности или хронической болезни.

"Консультация и запись на регистрацию будут происходить в порядке живой очереди (записи по телефону нет!). Как будет набрано количество людей — очередь будет закрыта", — говорится в сообщении.

Подробную информацию о денежной помощи можно узнать на горячей линии: 0 800 307 711.

Ранее мы рассказывали, что в Минсоцполитики назвали случаи, когда украинским детям назначают ежемесячные выплаты до 6,4 тыс. грн. Также уточнили, где можно оформить помощь.

Также сообщали, что граждане, которым предоставлено право на выплаты ко Дню Независимости-2025, имеют проблемы с подачей заявок онлайн. В ПФУ объяснили, с чем связаны трудности.