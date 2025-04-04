Выплаты до 10,8 тыс. грн — где открыли регистрацию на помощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Одессы могут зарегистрироваться на денежную помощь по программе многоцелевой помощи UNHCR Ukraine весной 2025 года. На выплаты будут иметь право исключительно переселенцы и беженцы, которые относятся к уязвимым категориям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы UNHCR в Telegram-канале.

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Условия программы денежной помощи

Подать заявки имеют право уязвимые вынужденно перемещенные лица, если срок перемещения не превышает последних шести месяцев, а также беженцы, которые вернулись в Украину, после вынужденного выезда из-за войны.

Выплаты будут доступны при условии соответствия всем критериям:

у семьи доход, меньше 5,4 тыс. грн на человека;

переселенцы, которые не были включены в программу помощи UNHCR ранее, а также не получали средства от других организаций за последние три месяца;

граждане, которые после вынужденного перемещения вернулись из-за границы в Украину, начиная с 24 февраля 2022 года, и не получали выплаты от UNHCR;

в семье есть только один из родителей с одним или более детьми в возрасте до 18 лет, есть лица пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с детьми до 18 лет;

семья имеет лиц с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — сообщают организаторы.

Сумма и где можно получить средства

Как отмечается, сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на человека и покрывает трехмесячный период. Она базируется на сумме минимальной потребительской корзины, то есть в целом каждый член семьи получит по 10,8 тыс. грн.

Офис работает по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а. График работы: Понедельник — пятница с 9:00 до 16:00.

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