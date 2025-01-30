Выплаты от UNHCR — где действует программа на денежную помощь в 10,8 тыс. гривен

Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут подать заявки на материальную помощь по программе от UNHCR Ukraine. Регистрация на выплату 10,8 тыс. гривен доступна в одном из регионов страны.

Об этом информирует пресс-служба UNHCR в Telegram-канале.

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Где можно получить 10,8 тыс. грн от UNHCR

Регистрация на средства от UNHCR доступна для уязвимых категорий граждан в Одессе. По программе, можно оформить выплату 3,6 тыс. гривен на каждого члена в домохозяйстве на протяжении трех месяцев. Таким образом, в целом каждый может рассчитывать по 10,8 тыс. гривен.

Деньги выплачивают как переселенцам, так и беженцам, которые вернулись в Украину. Однако надо подпадать под следующие требования:

неполная семья (есть только кто-то один из родителей), где есть несовершеннолетние дети/пожилые люди;

из старших в семье — только лица преклонного возраста, которые воспитывают малолетних детей;

в семье есть лица с тяжелыми заболеваниями/инвалидностью;

доход не превышает 5,4 тыс. гривен на одного человека;

не получали выплаты за последние три месяца.

Как зарегистрироваться на помощь в Одессе

Офис работает в Одессе по адресу: ул. Греческая, 1а. График работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00.

При себе гражданам нужно иметь следующий пакет документов (на каждого члена семьи):

Документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (для выплаты помощи);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплаты денег;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);

личный номер телефона.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

Домохозяйство — это:

глава домохозяйства;

супруга/супруг;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители;

его/ее дедушка и бабушка, если находятся на содержании, иначе — могут зарегистрироваться отдельно.

Другие граждане, которые не являются частью этого списка, должны быть членами другого домохозяйства, даже если проживают вместе.

"Нам не нужен ваш код CVV (трехзначный код на банковской карте). Работники Фонда не должны его требовать. Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — говорится в сообщении.

Также мы писали, что украинцам доступна субсидия на аренду жилья для ВПЛ. При этом переселенцы могут параллельно получать другую соцпомощь.

Еще мы сообщали, что лицам, которые предоставили бесплатно жилье ВПЛ, дают средства по программе "Приют". За год можно получить 5,4 тыс. гривен.