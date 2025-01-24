Виплати у 5,4 тис. грн за ВПО — які умови програми "Прихисток" у 2025 році

Гривневі купюри дістають з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадянам, які надали безплатне житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО), передбачені компенсації за програмою "Прихисток", у розмірі 5,4 тис. гривень за рік. Проте у 2025 році сталися зміни, згідно з якими дехто не зможе отримати виплати.

Це прописано в урядовій постанові №1544 "Деякі питання надання держпідтримки внутрішньо переміщеним особам".

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Хто має право на компенсації витрат за розміщення ВПО

Згідно з правилами, сума компенсації за програмою "Прихисток" становить 450 гривень на місяць на одну особу. Якщо громадянин раніше отримував допомогу, її продовжать автоматично на шість місяців.

Кошти надають за розміщення переселенців, у яких:

нема свого житла площею більше ніж 13,65 кв. метра на кожну особу, на безпечній території;

які втратити оселю або її пошкоджено до ступеня, непридатного для проживання. Це має бути зафіксовано в Реєстрі пошкодженого/зруйнованого майна чи складено акт з таким висновком.

Українці, які вперше звернуться за призначенням компенсацій мають подати разом з уповноваженими представниками ВПО до органу Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву визначеної форми.

Також особи, які розмістили переселенців, зобов’язані інформувати фонд про обставини, які можуть скасувати право на компенсації протягом десяти робочих днів.

Окрім того, у день припинення надання житла для ВПО чи зміни кількості необхідно також поінформувати про це орган ПФУ і повідомити, чи є змога надалі їх розміщувати.

Хто не отримає компенсації за переселенців

У 2025 році виплати не надають:

за переселенців, які отримують субсидію на оплату вартості або частини вартості оренди житла (не плутати з житловою субсидією);

якщо ВПО пов'язана з власником житла родинними зв'язками першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти);

якщо установлено факт перебування переселенця за кордоном понад 30 днів/непроживання за вказаною адресою понад місяць;

встановлено факт надання недостовірних даних у заяві;

якщо протягом трьох місяців перед зверненням установлено, що переселенець купив, одержав безоплатно чи на пільгових умовах житло або іншу нерухомість.

Призначення та виплату компенсацій здійснюватиме Пенсійній фонд.

Раніше ми розповідали, як дітям без піклування батьків отримати грошову допомогу від благодійників. У січні 2025 року можна оформити виплату від 10,8 тис. до 40 тис. гривень.

Також писали, що заявки на грошову допомогу можна подати представникам УВКБ ООН у Харківській області. Розмір становить 3,6 тис. гривень на місяць на кожного члена в сім'ї.