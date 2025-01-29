Субсидії ВПО на оренду житла — як зареєструватися на виплати

Жінка з дитиною на руках біля потяга. Фото: УНІАН

В Україні стартувала реєстрація внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оформлення субсидії на оренду житла. Громадяни можуть подавати документи на відповідну нову державну допомогу з 29 січня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Детальніше про субсидії на оренду житла для ВПО

Як зауважили у відомстві, субсидія на оренду житла для ВПО є додатковою фіндопомогою для родин з числа переселенців, які орендують житло через втрату власного у зв'язку з російською агресією та окупацією. При цьому ВПО можуть паралельно отримувати іншу соцдопомогу, визначену законодавством, зокрема субсидію на комунальні послуги.

Внутрішні переселенці можуть звертатися за отриманням такої субсидії, яку надаватимуть шляхом компенсації орендодавцю вартості/частини вартості оренди житла, яке винаймається.

Хто з ВПО може взяти участь у проєкті

Переселенці можуть отримати субсидію на оренду житла за певних умов. Її можна оформити:

тим громадянам, які витрачають на оренду понад 20% своїх загальних доходів;

переїхали з окупованих або територій, де тривають/велися бойові дії;

відсутнє власне житло на підконтрольній Україні території;

не отримують допомогу на проживання 2-3 тис. грн;

не беруть участь у програмі "Прихисток".

Для того, щоб отримати субсидію, потрібно оформити договір оренди між орендарем та орендодавцем та особисто подати його разом із заявою за посиланням. Можна обрати будь-який спосіб:

через відділення Пенсійного фонду;

дистанційно через портал чи застосунок ПФУ з використанням е-підпису;

у ЦНАПі.

ПФУ має ухвалити рішення щодо надання субсидії упродовж десяти робочих днів після подачі документів, а поінформує про нього — протягом трьох календарів днів шляхом повідомлення на е-пошту, смс, поштовим зв'язком.

Субсидію на оренду житла призначатимуть на пів року, але не більше двох термінів поспіль, а сам проєкт діятиме упродовж двох років.

Раніше ми повідомляли, що в одному з областей доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine. Організатори БФ "Право на захист" працюватимуть у Сумській області.

Також деяким категоріям громадян доступна фінансова допомога у 10,8 тис. грн від благодійників. Заявки прийматимуть до 17:00 29 січня цього року.