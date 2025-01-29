Виплати для ветеранів — як отримати кошти на Дія.Картку

Грошові купюри в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю можуть скористатися можливістю отримати від держави грошову допомогу в рамках програми "Ветеранський спорт". Щоквартальні виплати можна оформити через мобільний застосунок "Дія".

Про це йдеться на Єдиному порталі державних послуг "Дія".

Читайте також:

Детальніше про програму "Ветеранський спорт"

Як зазначається, кошти в рамках програми громадяни можуть витратити на спортивні потреби у будь-якому спортивному закладі (на тренажерні зали, майданчики, секції або клуби). Необхідно буде обирати такі заклади, які працюють у сфері діяльності "Фізична культура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.

Всім охочим скористатися можливостями програми нараховуватимуть по 1,5 тис. грн щоквартально.

Програма покликана надати фіндопомогу та створити комплексну систему підтримки УБД через фізичну активність. Йдеться про дієвий інструмент психологічної реабілітації та поновлення соціальних зв’язків.

Як оформити допомогу у застосунку "Дія"

Послуга доступна громадянам від 18 років, які мають ідентифікаційний код та підтверджений статус у реєстрі ветеранів, посвідчення в застосунку мати не обов’язково.

Для того, щоб отримати виплати, потрібно в "Дії":

знайти розділ "Ветеранський спорт;

вибрати "Сервіси";

перейти "Дія.Картка";

вибрати її для нарахування допомоги;

надіслати заявку.

Кошти громадяни зможуть отримати на другий квартал, адже на перший — дедлайн подачі заявок минув.

Раніше ми розповідали, що деякі категорії громадян мають особливі права щодо пенсійних виплат. Зокрема, у списку тих, хто може скористатися ним, учасники бойових дій.

Також ми писали, що для захисників, які брали участь у бойових діях, передбачена державою низка пільг. Зокрема, вони можуть отримати квитки на поїзд безкоштовно чи зі знижками.