Деньги от UNHCR — где можно оформить выплаты в размере 10,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У жителей Винницкой области есть последняя возможность записаться на выплаты денежной помощи в этом году от UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев). На деньги могут рассчитывать малоимущие граждане.

Об этом говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

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Кто сможет получить помощь от UNHCR

Так, в Винницкой области зарегистрироваться на помощь могут граждане, у которых общий доход ежемесячно не превышает 5,4 тыс. гривен на одного человека в семье. А также, если это:

лица с официальным статусом переселенца, которые перемещались за последние шесть месяцев;

граждане, вернувшиеся домой после выезда за границу после 24.02.2022;

лица, вернувшиеся после выезда в другие области.

"В целях обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, UNHCR в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей", — говорится в сообщении.

Нужно иметь один из следующих критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей, где есть несовершеннолетние дети или проживают вместе с пожилыми лицами;

семью возглавляет одинокое лицо пожилого возраста или несколько одиноких людей от 55 лет или воспитывающих малолетних детей;

семья имеет в своем составе один или несколько человек с особыми потребностями: серьезные болезни/инвалидность.

Однако помощь не смогут получить те, кто раньше оформил выплаты от благотворительных организаций.

Размер выплат и как зарегистрироваться

На одного человека в семье предоставят в целом по 10,8 тыс. гривен за три месяца (по 3,6 тыс. гривен в месяц).

Зарегистрироваться на денежную помощь в Винницкой области можно будет 13 декабря в поселке Оратов, ул. Героев Майдана, 82. Речь идет о выезде мобильной группы, которая будет работать с 11:00 до 15:00.

Чтобы подать заявку на помощь, нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи. Необходимо будет предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

справку переселенца;

банковскую карту;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется опека над ребенком;

удостоверение/медицинскую справку (об инвалидности или болезни).

Напомним, семьи с детьми, проживающими возле линии столкновения в семи регионах, могут получить помощь от ЮНИСЕФ. Была обновлена программа поддержки.

Также мы писали, что помощь могут получить переселенцы в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Деньги предоставят гражданам, переехавшим в громады Полтавской области.