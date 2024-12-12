Деньги от UNHCR — где можно оформить выплаты в размере 10,8 тыс. грн

Помощь от UNHCR — где можно подать заявки на 10,8 тыс. грн
У жителей Винницкой области есть последняя возможность записаться на выплаты денежной помощи в этом году от UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев). На деньги могут рассчитывать малоимущие граждане.
Об этом говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Кто сможет получить помощь от UNHCR
Так, в Винницкой области зарегистрироваться на помощь могут граждане, у которых общий доход ежемесячно не превышает 5,4 тыс. гривен на одного человека в семье. А также, если это:
- лица с официальным статусом переселенца, которые перемещались за последние шесть месяцев;
- граждане, вернувшиеся домой после выезда за границу после 24.02.2022;
- лица, вернувшиеся после выезда в другие области.
"В целях обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, UNHCR в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей", — говорится в сообщении.
Нужно иметь один из следующих критериев уязвимости:
- в семье есть только один из родителей, где есть несовершеннолетние дети или проживают вместе с пожилыми лицами;
- семью возглавляет одинокое лицо пожилого возраста или несколько одиноких людей от 55 лет или воспитывающих малолетних детей;
- семья имеет в своем составе один или несколько человек с особыми потребностями: серьезные болезни/инвалидность.
Однако помощь не смогут получить те, кто раньше оформил выплаты от благотворительных организаций.
Размер выплат и как зарегистрироваться
На одного человека в семье предоставят в целом по 10,8 тыс. гривен за три месяца (по 3,6 тыс. гривен в месяц).
Зарегистрироваться на денежную помощь в Винницкой области можно будет 13 декабря в поселке Оратов, ул. Героев Майдана, 82. Речь идет о выезде мобильной группы, которая будет работать с 11:00 до 15:00.
Чтобы подать заявку на помощь, нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи. Необходимо будет предоставить:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку переселенца;
- банковскую карту;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, где удостоверяется опека над ребенком;
- удостоверение/медицинскую справку (об инвалидности или болезни).
Напомним, семьи с детьми, проживающими возле линии столкновения в семи регионах, могут получить помощь от ЮНИСЕФ. Была обновлена программа поддержки.
Также мы писали, что помощь могут получить переселенцы в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Деньги предоставят гражданам, переехавшим в громады Полтавской области.
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