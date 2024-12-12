Гроші від UNHCR — де можна оформити виплати у розмірі 10,8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У жителів Вінницької області є остання можливість записатися на виплати грошової допомоги цього року від UNHCR (Агентство ООН у справах біженців). На гроші можуть розраховувати малозабезпечені громадяни.

Про це йдеться в повідомленні агенції у Telegram-каналі.

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Так, у Вінницькій області зареєструватися на допомогу можуть громадяни, у яких загальний дохід щомісяця не перевищує 5,4 тис. гривень на одну особу в родині. А також, якщо це:

особи з офіційним статусом переселенця, які переміщалися за останніх шість місяців;

громадяни, які повернулися додому після виїзду за кордон після 24.02.2022 року;

особи, які повернулися після виїзду в інші області.

"З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, UNHCR в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб", — йдеться у повідомленні.

Потрібно мати один із таких критеріїв вразливості:

у родині є тільки один із батьків, де є неповнолітні діти або проживають разом з особами похилого віку;

сім'ю очолює самотня особа похилого віку чи кілька самотніх людей від 55 років, чи виховують малолітніх дітей;

родина має у своєму складі одну чи кілька осіб з особливими потребами: серйозні хвороби/інвалідність.

Проте допомогу не зможуть отримати ті, хто раніше оформив виплати від благодійних організацій.

Розмір виплат та як зареєструватися

На одну людину в родині нададуть загалом по 10,8 тис. гривень за три місяці (по 3,6 тис. гривень за місяць).

Зареєструватися на грошову допомогу у Вінницькій області можна буде 13 грудня у селищі Оратів, вул. Героїв Майдану, 82. Йдеться про виїзд мобільної групи, яка працюватиме з 11:00 до 15:00.

Для того, щоб подати заявку на допомогу, потрібно мати оригінали документів на кожного члена сім'ї. Необхідно буде надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

банківську картку;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де засвідчується опіка над дитиною;

посвідчення/медичну довідку (про інвалідність чи хворобу).

Нагадаємо, родини з дітьми, які проживають біля лінії зіткнення у семи регіонах, можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Було оновлено програму підтримки.

Також ми писали, що допомогу можуть отримати переселенці в рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". Гроші нададуть громадянам, які переїхали до громад Полтавської області.