Додаткова допомога від ЮНІСЕФ: Як отримати виплати та підтримку

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

ЮНІСЕФ розширює програми фінансової підтримки для українських сімей з дітьми, які мешкають у прифронтових зонах. Тепер виплати таким сім'ям становитимуть до 21 800 грн, а кількість шкіл, які отримують гранти, збільшиться з 350 до 800.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) посилює допомогу вразливим категоріям українців, особливо сім'ям із дітьми у прифронтових районах. Фонд продовжить дві програми грошової допомоги та збільшить кількість шкіл, які отримують гранти для підготовки до зими. Про це представники фонду повідомили під час зустрічі із заступником керівника Офісу Президента України Іриною Верещук.

Хто отримає допомогу від ЮНІСЕФ

Як зазначається буде продовжено допомогу сім'ям з дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення у семи областях. Їм нададуть 21 800 грн для підготовки до зими.

Також стало відомо, що понад 103 тисяч осіб, включаючи 44 тисяч дітей, вже отримали виплати. ЮНІСЕФ запевняє, що ця кількість зростатиме. Близько 5 тисяч сімей також одержали побутове паливо.

Програму, в рамках якої сім'ї з дітьми, евакуйовані з громад Сумської та Харківської областей, отримають одноразову допомогу у 10 800 грн, також буде продовжено. Крім того, кількість шкіл у прифронтових зонах, які отримують гранти від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків та підготовку до зими, збільшиться з 350 до 800.

Нагадаємо, ми розповідали, що у 2025 році деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові гроші. Розмір доплати перевищуватиме 2 тис. грн.

Також ми розповідали, план президента України щодо виплати 1 тис. грн кожному громадянину було затверджено Кабміном. Загалом на реалізацію програми планують витратити 5 млрд грн.