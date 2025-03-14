Выплаты до 5 тыс. долларов от Швейцарии — кто получит весной

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До конца марта жители трех регионов могут зарегистрироваться в проекте по предоставлению грантов при финансовой поддержке Швейцарии. Помощь в развитии предпринимательства в размере от 2 тыс. до 5 тыс. долларов будет доступна в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.

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Подробнее о помощи до 5 тыс. долларов от Швейцарии

Речь идет о проекте "Віднова", в рамках которого будут доступны гранты от гуманитарной организации People in Need Ukraine при финансовой поддержке Швейцарии. Микрогранты предусмотрены для тех, кто стремится научиться или развивать имеющийся бизнес во время войны.

Программа в трех областях предусматривает предоставление несколько видов грантов:

для лиц с ограниченными экономическими возможностями на обучение/переквалификацию — до 2 тыс. долларов;

для лиц с ограниченными финансами на создание бизнеса в громадах — до 4 тыс. долларов;

для микро-/малых предприятий при условии трудоустройства уязвимых категорий лиц — до 5 тыс. долларов.

Обучение офлайн/онлайн по программе "Віднова" продлится полгода.

Как присоединиться к грантовому конкурсу

Все, кто хотел бы научиться или развить бизнес, может подать заявки до 31 марта 2025 года. Для этого надо внести данные в онлайн-форму регистрации. В приоритете в праве на помощь будут такие категории людей:

лица, имеющие инвалидность;

внутренние переселенцы;

одинокая мать, отец, опекуны;

лица предпенсионного возраста (от 50 лет) или старше (от 60 лет);

этнические меньшинства;

участники боевых действий (УБД).

Уточнить детали можно по следующим контактам:

е-почта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

телефон горячей линии: 0 800 210 174

Ранее мы писали, что жители трех регионов смогут зарегистрироваться на финпомощь от фонда "Каритас". Такой возможностью можно воспользоваться до конца сентября 2025 года.

Также международная организация "Help" объявила прием заявок от предпринимателей, чей бизнес пострадал во время войны. Такие лица смогут получить до 3 тыс. евро.