Денежная помощь от ООН — кто и как может получить выплаты в сентябре

Женщина во временном убежище. Фото: Lexinform

В сентябре 2024 года уязвимые категории граждан смогут зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ ООН. По программе максимально один человек сможет получить 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщается в Telegram-канале УВКБ ООН.

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Регистрация на финансовую помощь доступна жителям и переселенцам Николаева и области. Деньги предусмотрены в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от ООН.

Поскольку бюджет ограничен, то средства получат только граждане, которые подпадают под определенные требования. Помощь предусматривается для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), переехавших в течение последних полугода;

жителей, вернувшихся в Украину из-за границы, после того, как покинули дом дома во время войны;

граждан, вернувшихся на старое место жительства после того, как покинули его, переместившись в другие регионы после 24 февраля 2022 года.

Денежная помощь доступна исключительно гражданам, принадлежащим к уязвимым категориям населения. В частности:

лица с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

одинокие лица пожилого возраста/домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей;

одинокие матери/родители (опекуны несовершеннолетних детей);

многодетные семьи с тремя и более детьми старше 18 лет;

беременные женщины или матери с малолетними детьми (до трех лет);

доход не превышает 5,4 тыс. грн.

Размер помощи и необходимые документы

Сумма денежной помощи на одного члена семьи составляет 3,6 тыс. гривен, но поскольку деньги будут поступать за три месяца, то можно получить 10,8 тыс. гривен.

Чтобы подать заявку, необходимо предоставить оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица;

карточка представителя семьи;

свидетельство о рождении детей (если есть);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение или медсправка в случае инвалидности/хронического заболевания (при наличии).

Подробности о получении помощи в сентябре доступны по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о начале предоставления выплат от ЮНИСЕФ для жителей прифронтовых территорий для подготовки к зиме. В рамках программы можно получить до 21,8 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что в трех областях можно получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Максимально по программе можно оформить 36 тысяч гривен.