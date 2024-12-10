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Помощь от ООН в декабре — кто из украинцев получит выплаты

10 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от ООН — кому из украинцев доступна помощь в декабре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Для жителей Александрии Кировоградской области откроют новую волну регистрации на финансовую помощь от УВКБ ООН в декабре 2024 года. Речь идет о выплате в 3,6 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба unhcr.org в Telegram-канале.

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Кому доступны выплаты от ООН

Финансовая помощь в размере 3,6 тыс. гривен на одного человека в течение трех месяцев предусмотрена для нескольких категорий населения.

  • для граждан со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переместившегося за последние шесть месяцев, в частности, которые самостоятельно эвакуировались;
  • для граждан, вернувшихся на прежний адрес проживания после вынужденного выезда в другие регионы или за пределы страны после 24 февраля 2022 года.

Однако не все из переселенцев получат помощь, а только те, кто подпадает под одно из следующих условий:

  • неполная семья, где есть один и более детей в возрасте до 18 лет, или проживают вместе с пожилыми людьми от 55 лет;
  • семью возглавляет одинокий человек или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или с детьми до 18 лет;
  • в семье есть один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни или установлена инвалидность.

Граждане, отвечающие вышеперечисленным критериям уязвимости, должны также соответствовать и социально-экономическим критериям. А именно, доход за месяц не может превышать 5,4 тыс. грн на одного человека.

Выплаты будут предоставлены тем, кто еще не получал финансовую поддержку от ООН или других организаций.

"Если вы получили помощь в размере 2220/3600 грн/чел./месяц от УВКБ ООН/ другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — сообщают организаторы.

Какие нужны документы и как получить выплаты

Команда БФ "Право на защиту" продолжит сбор заявок на помощь в Александрийской громаде 12 и 13 декабря. Зарегистрироваться на выплаты можно по адресу: город Александрия, ул. Почтовая, 9, с 10:00 до 16:00.

При подаче заявки должны присутствовать все члены домохозяйства, кроме малолетних детей до двух лет и маломобильных людей.

Для того, чтобы получить деньги, нужно предоставить:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ (если есть);
  • банковскую карточку заявителя для зачисления средств;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
  • удостоверение или медицинские справки при болезнях.

 

денежная помощь
Объявление. Источник: unhcr.org

Напомним, до конца текущего года государство выплатит малообеспеченным семьям и переселенцам с детьми дополнительную помощь в рамках программы "Теплая зима". Сумма пособия будет составлять 6,5 тыс. грн.

Также мы писали, что средства получат пострадавшие от российской агрессии жители Никополя Днепропетровской области. В частности, если от обстрела у них повреждено жилье или есть физические травмы.

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