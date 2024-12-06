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Допомога від Карітас — кому виплатять по 10,8 тис. грн

6 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Карітас у грудні — хто і де отримає по 10,8 тис. грн допомоги
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні родини, які постраждали фізично чи житло яких зруйноване через обстріли, можуть розраховувати на грошову допомогу в рамках підтримки Карітас Німеччина. Зокрема, виплати доступні жителям міста Нікополь Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні Карітас Кривий Ріг УГКЦ у соцмережі Facebook.

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Хто отримає грошову допомогу від Карітас

Як повідомляють організатори, грошову допомогу нададуть в рамках проєкту Basic Needs 2023-2024 "Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни, які мешкають у зоні до 50 км уздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході України".

Його реалізують за підтримки Карітас Німеччини, МЗС Німеччини та БФ "Карітас Кривий Рiг".

На кошти мають право жителі Нікополя, які постраждали від агресії РФ після 8 липня 2024 року. Тобто на час обстрілу проживали в оселі, що потім потрапило під обстріл, або отримали травми.

 Для виплат відберуть людей, які відповідають визначеним критеріям з найбільшою отриманою кількістю балів, а також, якщо не беруть допомогу від інших організацій. Серед критеріїв:

  • людина з інвалідністю (є підтверджуючий документ);
  • самотня людина похилого віку 60+ (у домогосподарстві є одна чи двоє осіб, у яких нема підтримки рідних працездатного віку);
  • багатодітна родина, де є троє та більше дітей до 18 років (є документи);
  • неповна сім'я (є лише матір/батько чи опікун малолітних дітей);
  • вагітна жінка/годуюча матір з дітьми до трьох років (медкартка вагітної/свідоцтво про народження);
  • особа з важкими хворобами (є підтверджуючий документ).

Як зареєструватися на виплати

Одноразову грошову благодійну допомогу нададуть у розмірі 10,8 тис. грн на одну людину. Кошти перерахують на рахунок IBAN. Максимально одна родина зможе отримати чотири гранти.

Виплати будуть здійснюватися на покриття базових потреб на три місяці.

Деталі можна уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію: 0 800 336 734.

Нагадаємо, у Черкасах та області UNHCR Ukraine (Агентство ООН у справах біженців) приймає заявки на фінпідтримку. На неї можуть розраховувати особи, які постраждали від російської агресії РФ.

Також ми писали, що парламент раніше підтримав проєкт закону № 11028 про надання компенсацій для переселенців за пошкоджену нерухомість. Зокрема, розширили перелік категорій людей з пріоритетним правом на виплати.

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