Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев — кто и как получит 10,8 тыс. грн

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине 19 мая стартует программа помощи от Международной гуманитарной организации "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC). Средства смогут получить уязвимые категории граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации.

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Как отмечается, зарегистрироваться на помощь смогут исключительно граждане из уязвимых категорий:

лицам, проживающим в зоне боевых действий;

гражданам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны;

лицам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства на фоне войны.

Размер помощи составит 10,8 тыс. грн на человека (за три месяца по 3,6 тыс. грн).

"Максимальное количество членов домохозяйства: не более 5 человек. Если больше, необходимо подать две отдельные формы, каждая из которых должна включать двух разных лиц старше 18 лет", — говорится в сообщении.

Как правильно подать заявку на помощь

Те, кто хочет получить помощь от Норвежского совета по делам беженцев, могут зарегистрироваться на портале с 12:00 19 мая. Заявки будут принимать до 17:00 27 мая.

Заявители должны собрать следующие документы:

паспорт/ID-карта;

справка ВПЛ для переселенцев;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

идентификационные коды от всех совершеннолетних членов;

номер банковского счета IBAN главы семьи (UA + 27 символов);

документы, где указана уязвимость домохозяйства (удостоверение об инвалидности, медсправки, удостоверение многодетной семьи, медсправка о беременности).

Кроме того, нужно добавить фото документов, которые должны быть четкими, цветными и горизонтальными.

Команда NRC примет решение по заявке в течение 5-6 недель, однако в случае ошибки в заявке процесс может затянуться. Подать повторно заявку смогут те граждане, которые получали помощь от организаций более чем шесть месяцев назад.

Также стоит указать дополнительно электронный адрес как резервный канал обратной связи.

К рассмотрению будут принимать только первую попытку подачи заявки, все последующие заявки автоматически удалят.

Важно, чтобы перед началом подачи заявки разрешения GPS на смартфоне были включены. Организаторы будут проверять местонахождение, поэтому заявки без действительной геолокации не будут принимать.

Ранее мы писали, что в мае некоторые украинцы смогут подать заявки на выплаты по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Средства сейчас доступны для жителей одной из прифронтовых областей.

Также сообщалось, что граждане смогут присоединиться к проекту БФ "Конвиктус Украина". В рамках программы участники, приобретут знания по трудоустройству и получат финансовую помощь на открытие собственного бизнеса.