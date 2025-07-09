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Помощь от NRC — для кого и где доступна финансовая поддержка

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 08:00
Выплаты от благотворителей — в двух регионах доступна новая программа помощи от NRC
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Черниговской и Сумской областей могут получить помощь от благотворительного фонда "Рокада" при финансовой поддержке Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). В частности, в рамках программы предусмотрено предоставление некоторым гражданам денежной помощи на ремонт домов.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Рокада".

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Как отмечается, программа призвана поддержать пострадавшее население в Черниговской области и в прифронтовых и деоккупированных районах Сумской области.

В частности, одно из направлений работы предусматривает предоставление средств на осуществление ремонта домов жителям Сумщины. Специалисты фонда отбирают участников, проверяют данные, готовят документы, а выплаты осуществляет непосредственно Норвежский совет по делам беженцев в Украине. За предоставленную денежную помощь можно будет сделать герметизацию, заменить стекла и окна, осуществить косметические работы, частично отремонтировать крышу и санузлы.

Вторым направлением деятельности является оказание эвакуационной и психосоциальной поддержки в этих двух регионах. В его рамках:

  • организуют социальный транспорт в Сумской области;
  • оказывают индивидуальную и групповую психологическую поддержку;
  • осуществляют информационную кампанию по поводу эвакуации;
  • проводят информационные кампании по предотвращению гендерно обусловленного насилия в Черниговской области.
допомога українцям
Объявление. Источник: БФ Рокада

По словам руководительницы проекта Ольги Юрченко, соответствующий проект является чрезвычайно важным из-за сочетания неотложной помощи пострадавшим благодаря денежной поддержке для ремонта жилья и системной работы с общинами по эвакуации, психологической помощи и усиления уровня безопасности.

"Он направлен на восстановление человеческого достоинства и укрепление сообществ в прифронтовых и освобожденных районах, где потребности остаются чрезвычайно высокими", — пояснила она.

Ожидается, что осенью 40 семей получат улучшенные жилищные условия, а 40 тыс. местных жителей узнают о возможности эвакуации.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут получить до 132,5 тыс. грн. Речь идет о реализации программы, которую финансирует швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation.

Также мы сообщали, что в Днепре уязвимым категориям людей предоставят одноразовую экстренную финпомощь. Количество мест очень ограничено.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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