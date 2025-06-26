Выплаты до 20 тыс. долларов — кто из украинцев может получить помощь от Германии

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Сумской и Киевской области представители бизнеса могут принять участие в грантовой программе от Международной организации по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). В ее рамках можно получить до 20 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОМ в соцсети Facebook.

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Проект под названием "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" предусматривает оказание поддержки для микро- и малого бизнеса.

Преимущество получат женщины-предпринимательницы, переселенцы, молодежь и бизнес, который поддерживает уязвимые категории населения, предприятия в сельской местности.

Предприятия из Сумской (включая г. Сумы) и Киевской областей (включая г. Киев) могут податься на грантовую программу, которая гарантирует предоставление:

для микропредприятий — до 7 тыс. долларов;

для малых предприятий — до 20 тыс. долларов.

Среди критериев:

регистрация бизнеса не менее чем за один год до даты подачи заявки;

бизнес зарегистрирован в Украине и принадлежат гражданам Украины.

Обязательным условием является создание новых рабочих мест.

Как зарегистрироваться в программе помощи бизнесу

Все, кто желает принять участие в грантовой программе от Международной организации по миграции (МОМ), могут подать заявки, заполнив онлайн-форму. Регистрация продлится до 18:00 31 июля 2025 года.

Средства можно будет потратить на:

покупку специализированного оборудования, инструментов, необходимых для компании;

ремонт и обустройство помещений (покупка мебели, стеллажей);

сырье для производственного процесса (до половины от суммы гранта).

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