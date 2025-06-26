Выплаты до 20 тыс. долларов — кто из украинцев может получить помощь от Германии

Помощь от Германии — кто может получить до 20 тыс. долларов
В Сумской и Киевской области представители бизнеса могут принять участие в грантовой программе от Международной организации по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). В ее рамках можно получить до 20 тыс. долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОМ в соцсети Facebook.
Что предусматривает грантовая программа при поддержке Германии
Проект под названием "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" предусматривает оказание поддержки для микро- и малого бизнеса.
Преимущество получат женщины-предпринимательницы, переселенцы, молодежь и бизнес, который поддерживает уязвимые категории населения, предприятия в сельской местности.
Предприятия из Сумской (включая г. Сумы) и Киевской областей (включая г. Киев) могут податься на грантовую программу, которая гарантирует предоставление:
- для микропредприятий — до 7 тыс. долларов;
- для малых предприятий — до 20 тыс. долларов.
Среди критериев:
- регистрация бизнеса не менее чем за один год до даты подачи заявки;
- бизнес зарегистрирован в Украине и принадлежат гражданам Украины.
Обязательным условием является создание новых рабочих мест.
Как зарегистрироваться в программе помощи бизнесу
Все, кто желает принять участие в грантовой программе от Международной организации по миграции (МОМ), могут подать заявки, заполнив онлайн-форму. Регистрация продлится до 18:00 31 июля 2025 года.
Средства можно будет потратить на:
- покупку специализированного оборудования, инструментов, необходимых для компании;
- ремонт и обустройство помещений (покупка мебели, стеллажей);
- сырье для производственного процесса (до половины от суммы гранта).
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