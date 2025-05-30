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Помощь от Германии — как украинцам получить 110 тыс. грн

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Дата публикации 30 мая 2025 08:00
Выплаты от Германии — где доступны гранты от 110 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут принять участие в программе помощи "Трудоустройство" от благотворительного фонда "Мирное Nebo Харькова" и международной гуманитарной организации JERU. В рамках программы можно будет получить грант от 110 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Мирное Nebo Харькова".

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Как отмечается, принять участие в проекте "Трудоустройство" могут предприниматели из города Харьков, а также Безлюдовской, Красноградской и Чугуевской громад.

Соответствующая программа предоставит возможность:

  • нанять новых работников;
  • получить денежную компенсацию заработных плат, налогов и средств индивидуальной защиты;
  • поддержать развитие местных громад.

Для желающих принять участие в проекте необходимо соответствовать следующим условиям:

  • официальное трудоустройство (трудовой/гражданско-правовой договор);
  • готовность трудоустроить переселенцев, ветеранов, лиц с инвалидностью, одиноких родителей;
  • по меньшей мере два работника;
  • предоставить отчетность по результатам участия.

К программе не допустят такие виды бизнеса и производителей:

  • оружия, беспилотников и военной техники;
  • игорный бизнес, медклиники;
  • алкогольную и табачную индустрию;
  • государственные или коммунальные предприятия.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Предприниматели, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к программе "Трудоустройство", должны подать специальную онлайн-заявку.

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Скриншот формы для заявки. Источник: БФ "Мирное Nebo Харькова"

Участники смогут получить грант от 110 тыс. грн (до уплаты налогов).

Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Ранее мы рассказывали, что эвакуированным гражданам доступна многоцелевая денежная помощь быстрого реагирования от БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в сумме 10,8 тыс. грн.

Также сообщалось, что предприниматели могут принять участие в грантовом конкурсе "Рестарт для ВПЛ". В его рамках можно выиграть грант в размере 10 тыс. долларов.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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