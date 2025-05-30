Выплаты от Германии — где доступны гранты от 110 тыс. гривен

Помощь от Германии — как украинцам получить 110 тыс. грн
Некоторые украинцы могут принять участие в программе помощи "Трудоустройство" от благотворительного фонда "Мирное Nebo Харькова" и международной гуманитарной организации JERU. В рамках программы можно будет получить грант от 110 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Мирное Nebo Харькова".
Подробнее о программе помощи при финподдержке Германии
Как отмечается, принять участие в проекте "Трудоустройство" могут предприниматели из города Харьков, а также Безлюдовской, Красноградской и Чугуевской громад.
Соответствующая программа предоставит возможность:
- нанять новых работников;
- получить денежную компенсацию заработных плат, налогов и средств индивидуальной защиты;
- поддержать развитие местных громад.
Для желающих принять участие в проекте необходимо соответствовать следующим условиям:
- официальное трудоустройство (трудовой/гражданско-правовой договор);
- готовность трудоустроить переселенцев, ветеранов, лиц с инвалидностью, одиноких родителей;
- по меньшей мере два работника;
- предоставить отчетность по результатам участия.
К программе не допустят такие виды бизнеса и производителей:
- оружия, беспилотников и военной техники;
- игорный бизнес, медклиники;
- алкогольную и табачную индустрию;
- государственные или коммунальные предприятия.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Предприниматели, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к программе "Трудоустройство", должны подать специальную онлайн-заявку.
Участники смогут получить грант от 110 тыс. грн (до уплаты налогов).
Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.
Ранее мы рассказывали, что эвакуированным гражданам доступна многоцелевая денежная помощь быстрого реагирования от БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в сумме 10,8 тыс. грн.
Также сообщалось, что предприниматели могут принять участие в грантовом конкурсе "Рестарт для ВПЛ". В его рамках можно выиграть грант в размере 10 тыс. долларов.
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