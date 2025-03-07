Выплаты от Mercy Corps — кто и где получит 3 тыс. долларов в марте

Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В десяти украинских регионах граждане смогут подать заявки на финансовую помощь от Международной гуманитарной организации "Mercy Corps". В рамках этой программы предусмотрены выплаты до 3 тыс. долларов.

Об этом информируют организаторы на своем сайте.

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Как отмечается, Mercy Corps при содействии Фонда Говарда Баффета реализует программу поддержки сельского хозяйства в Украине. Целью соответствующего проекта является помощь в восстановлении фермерской деятельности и преодолении последствий войны пострадавшим местным и внутренне перемещенным гражданам.

Программа охватит такие области:

Днепропетровскую;

Донецкую;

Запорожскую;

Кировоградскую;

Николаевскую;

Полтавскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Черниговскую.

Сумма помощи и как подать заявку

По условиям программы от Mercy Corps, в среднем участники получат по 3 тыс. долларов финансовой помощи. В то же время сумма может быть больше, если в этом будет нуждаться домохозяйство.

Организаторы будут проводить отбор участников на конкурсной основе, в частности, будут оценивать заявки, учитывая риски безопасности.

Подать заявку на участие в программе можно только после регистрации на главной странице портала.

"Для подачи заявки вам необходимо ответить на вопросы, которые помогут нам ознакомиться с вашей текущей деятельностью и потребностями, на которые будут направлены средства помощи. На этом этапе не нужно составлять подробный бизнес-план", — пояснили в организации.

Mercy Corps предоставляет денежную помощь для бизнеса во всем мире. Организация поддержала уже более 750 тыс. людей, которые находятся в Украине или были вынуждены искать убежище за рубежом.

Ранее мы писали, что граждане, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свой прежний адрес проживания в пределах Украины или из-за рубежа, смогут подать заявку на помощь в размере 10,8 тыс. грн. Такая возможность будет доступна жителям Сумской области.

Также мы рассказывали, что у украинцев есть возможность принять участие в программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ). Работодатели смогут получать за каждого трудоустроенного человека по 14,3 тыс. грн ежемесячно.