Виплати від UNHCR — хто і де отримає 10,8 тис. грн у березні

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі жителі Сумської області зможуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 10,8 тис. грн від UNHCR (Агенція ООН у справах біженців). Зареєструватися зможуть мешканці однієї з громад 10 березня 2025 року.

Про це повідомляють представники UNHCR у Telegram-каналі.

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Умови програми матеріальної допомоги

За кілька днів стартує реєстрація на виплати від Агенції ООН у справах біженців, що працює у партнерстві з БФ "Право на захист", для мешканців Тростянецької громади Сумської області.

За правилами програми, допомогу нададуть таким категоріям громадян, які постраждали через агресію РФ:

особи, які були змушені залишати свої оселі протягом останніх пів року;

особи, які після вимушеного виїзду повернулися додому з інших регіонів або з-за кордону від 24 лютого 2022 року.

Важливо мати один із критеріїв вразливості, що дають право на виплати:

у родині є неповнолітні діти та люди похилого віку, є лише хтось один з батьків (матір/батько/опікун);

у сім'ї люди похилого віку виховують неповнолітню одну дитину/кілька дітей;

у родині є важкохворі/люди з інвалідністю.

Також має бути хитким фінансовий стан претендентів на допомогу. А саме: дохід на одну людину в домогосподарстві не може перевищувати 5,4 тис. грн за місяць.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — додали організатори.

Розмір допомоги від UNHCR та як зареєструватися

Якщо людина підпадатиме під вищевказані правила, їй виплатять по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн за три місяці). На таку суму матимуть право всі члени родини.

Зареєструватися на отримання допомоги від UNHCR у Сумській області можна буде з 10 березня 2025 року.

"Запис в чергу для прийому у м. Тростянець на 10 березня 2025 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку та уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38 (пн-пт 9:00 — 16:00).

Раніше ми розповідали про можливість отримати виплати за проєктом Remarket. Грошова допомога у 14 тис. грн доступна виключно в Івано-Франківській області.

Також ми писали, що в трьох областях відкрита реєстрація на надання допомоги в рамках програми від австрійської БФ "Карітас". Кошти зможуть отримати громадяни з числа внутрішніх переселенців.