Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от Каритас на полгода — условия и перечень документов

Помощь от Каритас на полгода — условия и перечень документов

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 08:00
Выплаты для пострадавших от войны — кто из украинцев получит помощь от Каритас
Прохожие на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских областей граждане могут воспользоваться возможностью зарегистрироваться в проекте поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". В его рамках предусмотрено предоставление денежной помощи на полгода.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава".

Реклама
Читайте также:

Денежная помощь на полгода от Каритас

Как отмечается, воспользоваться правом подать заявку на финансовую помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые прибыли в Полтавскую область. Выплаты предусмотрены на покрытие аренды жилья сроком на шесть месяцев, если перемещение в регион произошло за последние 30 дней.

Для того, чтобы получить помощь, необходимо соответствовать следующим требованиям по наличию одной из категорий уязвимости:

  1. Диагностировано тяжелое заболевание, есть инвалидность.
  2. Одинокие лица старшего возраста (от 55 лет).
  3. Семья состоит только из пожилых людей без поддержки родных.
  4. Неполные семьи, где воспитывают несовершеннолетних детей одинокие матери/родители/опекуны.
  5. Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).
  6. Беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Что необходимо для регистрации в программе

Граждане, которые подпадают под критерии и желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", должны подготовить для регистрации следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку внутренне перемещенного лица (менее 30 дней);
  • номер банковского счета IBAN;
  • документы, где подтверждаются критерий уязвимости;
  • справку ОК-5 или ОК-7.

Не допустят к участию в проекте домохозяйства, которые ранее получили аналогичную денежную помощь от других организаций, а средний ежемесячный доход на одного человека превышает 6,32 тыс. грн.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

Узнать детали по регистрации можно по номеру: 050 346 4693.

Ранее мы писали, что граждане могут получить помощь от ВПП ООН. В рамках программы предусматриваются выплаты в более 200 тыс. грн на бизнес.

Также мы рассказывали, что в одном из регионов граждане с инвалидностью могут получить помощь на оплату услуг ЖКХ. Средства предоставит БФ "Право на Защиту".

финансовая помощь деньги материальная помощь ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации