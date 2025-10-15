Выплаты для пострадавших от войны — кто из украинцев получит помощь от Каритас

Помощь от Каритас на полгода — условия и перечень документов
В одной из украинских областей граждане могут воспользоваться возможностью зарегистрироваться в проекте поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". В его рамках предусмотрено предоставление денежной помощи на полгода.
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава".
Денежная помощь на полгода от Каритас
Как отмечается, воспользоваться правом подать заявку на финансовую помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые прибыли в Полтавскую область. Выплаты предусмотрены на покрытие аренды жилья сроком на шесть месяцев, если перемещение в регион произошло за последние 30 дней.
Для того, чтобы получить помощь, необходимо соответствовать следующим требованиям по наличию одной из категорий уязвимости:
- Диагностировано тяжелое заболевание, есть инвалидность.
- Одинокие лица старшего возраста (от 55 лет).
- Семья состоит только из пожилых людей без поддержки родных.
- Неполные семьи, где воспитывают несовершеннолетних детей одинокие матери/родители/опекуны.
- Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).
- Беременные женщины/матери с детьми до трех лет.
Что необходимо для регистрации в программе
Граждане, которые подпадают под критерии и желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", должны подготовить для регистрации следующие документы:
- паспорт и идентификационный код;
- справку внутренне перемещенного лица (менее 30 дней);
- номер банковского счета IBAN;
- документы, где подтверждаются критерий уязвимости;
- справку ОК-5 или ОК-7.
Не допустят к участию в проекте домохозяйства, которые ранее получили аналогичную денежную помощь от других организаций, а средний ежемесячный доход на одного человека превышает 6,32 тыс. грн.
Узнать детали по регистрации можно по номеру: 050 346 4693.
