Выплаты для пострадавших от войны — кто из украинцев получит помощь от Каритас

Прохожие на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских областей граждане могут воспользоваться возможностью зарегистрироваться в проекте поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". В его рамках предусмотрено предоставление денежной помощи на полгода.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава".

Реклама

Читайте также:

Денежная помощь на полгода от Каритас

Как отмечается, воспользоваться правом подать заявку на финансовую помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые прибыли в Полтавскую область. Выплаты предусмотрены на покрытие аренды жилья сроком на шесть месяцев, если перемещение в регион произошло за последние 30 дней.

Для того, чтобы получить помощь, необходимо соответствовать следующим требованиям по наличию одной из категорий уязвимости:

Диагностировано тяжелое заболевание, есть инвалидность. Одинокие лица старшего возраста (от 55 лет). Семья состоит только из пожилых людей без поддержки родных. Неполные семьи, где воспитывают несовершеннолетних детей одинокие матери/родители/опекуны. Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми). Беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Что необходимо для регистрации в программе

Граждане, которые подпадают под критерии и желают принять участие в проекте "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине", должны подготовить для регистрации следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

справку внутренне перемещенного лица (менее 30 дней);

номер банковского счета IBAN;

документы, где подтверждаются критерий уязвимости;

справку ОК-5 или ОК-7.

Не допустят к участию в проекте домохозяйства, которые ранее получили аналогичную денежную помощь от других организаций, а средний ежемесячный доход на одного человека превышает 6,32 тыс. грн.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

Узнать детали по регистрации можно по номеру: 050 346 4693.

Ранее мы писали, что граждане могут получить помощь от ВПП ООН. В рамках программы предусматриваются выплаты в более 200 тыс. грн на бизнес.

Также мы рассказывали, что в одном из регионов граждане с инвалидностью могут получить помощь на оплату услуг ЖКХ. Средства предоставит БФ "Право на Защиту".