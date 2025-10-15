Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога від Карітас на пів року — умови та перелік документів

Допомога від Карітас на пів року — умови та перелік документів

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 08:00
Виплати для постраждалих від війни — хто з українців отримає допомогу від Карітас
Перехожі на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

В одній з українських областей громадяни можуть скористатися можливістю зареєструватися у проєкті підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". В його рамках передбачене надання грошової допомоги на пів року.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава".

Реклама
Читайте також:

Грошова допомога на пів року від Карітас  

Як зазначається, скористатися правом подати заявку на фінансову допомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули у Полтавську область. Виплати передбачені на покриття оренди житла терміном на шість місяців, якщо переміщення в регіон відбулося за останні 30 днів.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно відповідати таким вимогам щодо наявності однієї з категорій вразливості:

  1. Діагностовано важке захворювання, є інвалідність.
  2. Самотні особи старшого віку (від 55 років).
  3. Родина складається тільки з людей похилого віку без підтримки рідних.
  4. Неповні родини, де виховують неповнолітніх дітей самотні матері/батьки/опікуни.
  5. Багатодітні сім'ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми).
  6. Вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Що необхідно для реєстрації у програмі

Громадяни, які підпадають під критерії і бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", мають підготувати для реєстрації такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код; 
  • довідку внутрішньо переміщеної особи (менш ніж 30 днів);
  • номер банківського рахунку ІBAN;
  • документи, де підтверджуються критерій вразливості;
  • довідку ОК-5 або ОК-7.

Не допустять до участі у проєкті домогосподарства, які раніше отримали аналогічну грошову допомогу від інших організацій, а середній щомісячний дохід на одну особу перевищує 6,32 тис. грн. 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

Дізнатися деталі щодо реєстрації можна за номером: 050 346 4693.

Раніше ми писали, що громадяни можуть отримати допомогу від ВПП ООН. В рамках програми передбачаються виплати у понад 200 тис. грн на бізнес

Також ми розповідали, що в одному з регіонів громадяни з інвалідністю можуть отримати допомогу на оплату послуг ЖКГ. Кошти надасть БФ "Право на Захист".  

фінансова допомога гроші матеріальна допомога ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації