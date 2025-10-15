Виплати для постраждалих від війни — хто з українців отримає допомогу від Карітас

Допомога від Карітас на пів року — умови та перелік документів
В одній з українських областей громадяни можуть скористатися можливістю зареєструватися у проєкті підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". В його рамках передбачене надання грошової допомоги на пів року.
Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава".
Грошова допомога на пів року від Карітас
Як зазначається, скористатися правом подати заявку на фінансову допомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули у Полтавську область. Виплати передбачені на покриття оренди житла терміном на шість місяців, якщо переміщення в регіон відбулося за останні 30 днів.
Для того, щоб отримати допомогу, необхідно відповідати таким вимогам щодо наявності однієї з категорій вразливості:
- Діагностовано важке захворювання, є інвалідність.
- Самотні особи старшого віку (від 55 років).
- Родина складається тільки з людей похилого віку без підтримки рідних.
- Неповні родини, де виховують неповнолітніх дітей самотні матері/батьки/опікуни.
- Багатодітні сім'ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми).
- Вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.
Що необхідно для реєстрації у програмі
Громадяни, які підпадають під критерії і бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", мають підготувати для реєстрації такі документи:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- довідку внутрішньо переміщеної особи (менш ніж 30 днів);
- номер банківського рахунку ІBAN;
- документи, де підтверджуються критерій вразливості;
- довідку ОК-5 або ОК-7.
Не допустять до участі у проєкті домогосподарства, які раніше отримали аналогічну грошову допомогу від інших організацій, а середній щомісячний дохід на одну особу перевищує 6,32 тис. грн.
Дізнатися деталі щодо реєстрації можна за номером: 050 346 4693.
