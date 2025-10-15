Виплати для постраждалих від війни — хто з українців отримає допомогу від Карітас

Перехожі на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

В одній з українських областей громадяни можуть скористатися можливістю зареєструватися у проєкті підтримки "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні". В його рамках передбачене надання грошової допомоги на пів року.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава".

Реклама

Читайте також:

Грошова допомога на пів року від Карітас

Як зазначається, скористатися правом подати заявку на фінансову допомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули у Полтавську область. Виплати передбачені на покриття оренди житла терміном на шість місяців, якщо переміщення в регіон відбулося за останні 30 днів.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно відповідати таким вимогам щодо наявності однієї з категорій вразливості:

Діагностовано важке захворювання, є інвалідність. Самотні особи старшого віку (від 55 років). Родина складається тільки з людей похилого віку без підтримки рідних. Неповні родини, де виховують неповнолітніх дітей самотні матері/батьки/опікуни. Багатодітні сім'ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми). Вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Що необхідно для реєстрації у програмі

Громадяни, які підпадають під критерії і бажають взяти участь у проєкті "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", мають підготувати для реєстрації такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи (менш ніж 30 днів);

номер банківського рахунку ІBAN;

документи, де підтверджуються критерій вразливості;

довідку ОК-5 або ОК-7.

Не допустять до участі у проєкті домогосподарства, які раніше отримали аналогічну грошову допомогу від інших організацій, а середній щомісячний дохід на одну особу перевищує 6,32 тис. грн.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

Дізнатися деталі щодо реєстрації можна за номером: 050 346 4693.

Раніше ми писали, що громадяни можуть отримати допомогу від ВПП ООН. В рамках програми передбачаються виплати у понад 200 тис. грн на бізнес.

Також ми розповідали, що в одному з регіонів громадяни з інвалідністю можуть отримати допомогу на оплату послуг ЖКГ. Кошти надасть БФ "Право на Захист".