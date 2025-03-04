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Помощь от Каритас — кто может получить 10,8 тыс. грн

4 марта 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Каритас в 10,8 тыс. грн — какие условия программы помощи
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В марте текущего года гражданам, пострадавшим от агрессии РФ и нуждающимся в финансовой поддержке, доступна помощь от благотворительного фонда "Каритас. Волноваха". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает БФ "Каритас. Волноваха" в Facebook.

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В рамках гуманитарной программы украинцам выплатят финансовую помощь в размере 10,8 тыс. грн. Средства смогут оформить жители двух подконтрольных Украине громад в Донецкой области:

  • в Великоновоселковской тергромаде;
  • в Комарской тергромаде.

Среди критериев отбора претендентов на помощь — доход на одного человека в семье не может превышать 6,3 тыс. грн. В приоритете:

  • многодетные семьи;
  • одинокие лица;
  • тяжелобольные;
  • лица с инвалидностью;
  • одинокие пенсионеры;
  • беременные/кормящие матери.

Как подать заявку на денежную помощь

Для регистрации на получение финпомощи нужно позвонить в контакт-центр благотворительного фонда по следующему номеру: 0800 336 734 (пн-пт в период с 09:30 до 16:00).

"Важно, чтобы в течение трех месяцев не получал/получает денежную помощь от других организаций, в том числе и сети Каритас", — говорится в сообщении.

 

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Условия программы. Источник: Каритас в FB

Напомним, в Сумах жителям доступна помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что граждане могут получить финпомощь от благотворителей организации Caritas в одной из областей. Выплата составляет 14 тыс. грн.

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