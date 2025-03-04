Выплаты от Каритас в 10,8 тыс. грн — какие условия программы помощи

Помощь от Каритас — кто может получить 10,8 тыс. грн
В марте текущего года гражданам, пострадавшим от агрессии РФ и нуждающимся в финансовой поддержке, доступна помощь от благотворительного фонда "Каритас. Волноваха". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.
Об этом сообщает БФ "Каритас. Волноваха" в Facebook.
Подробнее о программе помощи от БФ "Каритас"
В рамках гуманитарной программы украинцам выплатят финансовую помощь в размере 10,8 тыс. грн. Средства смогут оформить жители двух подконтрольных Украине громад в Донецкой области:
- в Великоновоселковской тергромаде;
- в Комарской тергромаде.
Среди критериев отбора претендентов на помощь — доход на одного человека в семье не может превышать 6,3 тыс. грн. В приоритете:
- многодетные семьи;
- одинокие лица;
- тяжелобольные;
- лица с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры;
- беременные/кормящие матери.
Как подать заявку на денежную помощь
Для регистрации на получение финпомощи нужно позвонить в контакт-центр благотворительного фонда по следующему номеру: 0800 336 734 (пн-пт в период с 09:30 до 16:00).
"Важно, чтобы в течение трех месяцев не получал/получает денежную помощь от других организаций, в том числе и сети Каритас", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумах жителям доступна помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.
Также мы писали, что граждане могут получить финпомощь от благотворителей организации Caritas в одной из областей. Выплата составляет 14 тыс. грн.
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