Выплаты от Каритас в 10,8 тыс. грн — какие условия программы помощи

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте текущего года гражданам, пострадавшим от агрессии РФ и нуждающимся в финансовой поддержке, доступна помощь от благотворительного фонда "Каритас. Волноваха". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает БФ "Каритас. Волноваха" в Facebook.

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В рамках гуманитарной программы украинцам выплатят финансовую помощь в размере 10,8 тыс. грн. Средства смогут оформить жители двух подконтрольных Украине громад в Донецкой области:

в Великоновоселковской тергромаде;

в Комарской тергромаде.

Среди критериев отбора претендентов на помощь — доход на одного человека в семье не может превышать 6,3 тыс. грн. В приоритете:

многодетные семьи;

одинокие лица;

тяжелобольные;

лица с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

беременные/кормящие матери.

Как подать заявку на денежную помощь

Для регистрации на получение финпомощи нужно позвонить в контакт-центр благотворительного фонда по следующему номеру: 0800 336 734 (пн-пт в период с 09:30 до 16:00).

"Важно, чтобы в течение трех месяцев не получал/получает денежную помощь от других организаций, в том числе и сети Каритас", — говорится в сообщении.

Условия программы. Источник: Каритас в FB

Напомним, в Сумах жителям доступна помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что граждане могут получить финпомощь от благотворителей организации Caritas в одной из областей. Выплата составляет 14 тыс. грн.