Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от Каритас — где украинцам будут доступны гранты

Помощь от Каритас — где украинцам будут доступны гранты

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 13:00
Выплаты от Каритас Украины — в каких регионах стартует проект
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартует проект Remarket для финансовой поддержки бизнеса во время войны от благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" (Caritas-Spes Ukraine). В его рамках граждане в трех областях смогут получить денежную помощь на развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Caritas-Spes Ukraine".

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о программе помощи для бизнеса

Речь идет о Проекте Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), что является трехлетней инициативой, которую реализует Caritas Switzerland в партнерстве с Caritas Украина, Caritas-Spes Украина и SPARK Украина.

Финансирование проекта осуществляется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и фондом If!, а также при поддержке международных партнеров сети Caritas: Caritas Austria, Cordaid и Trócaire.

Программа, которая реализуется в трех областях (Винницкая, Житомирская, Николаевская) направлена на поддержку предпринимательства во время войны. Инициатива рассчитана на предпринимателей, работающих в отраслях:

  • пчеловодство;
  • швейное дело;
  • пекарство;
  • смежные направления.

Проект предусматривает предоставление:

  • микрогрантов;
  • обучение и менторство;
  • доступ к денежной поддержке.

Приоритет предоставят бизнесам, где среди владельцев есть женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью или из уязвимых групп.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Caritas-Spes Ukraine"

Размер помощи и правила регистрации

Согласно условиям проекта, заявители могут претендовать на поддержку в виде гранта для малого, среднего и домашнего бизнеса в рамках проекта до 237 тыс. грн (сумма брутто).

"Каждый грант разработан для покрытия конкретных потребностей в зависимости от операционного контекста заявителя, бизнес-модели и
готовности к росту. Окончательная сумма поддержки будет определена с учетом бизнес-потребностей, запланированных действий и ожидаемых результатов. Софинансирование не является обязательным, но заявители могут добавить собственный вклад, чтобы реализовать бизнес-план, превышающий максимальную сумму гранта", — объясняют организаторы.

Заявители должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность не менее шести месяцев в одном из разрешенных секторов для подтверждения опыта ведения бизнеса и присутствия на рынке.

Регистрация стартует 25 июля 2025 года. К заявке необходимо будет приложить подтверждающие документы (в частности, свидетельство о регистрации бизнеса, налоговые и социальные выписки).

Детали можно уточнить:

  • в Винницкой области по номеру: +38 067 463 70 05;
  • в Житомирской области: +38 067 10 02 675;
  • в Николаевской области: +38 067 11 77 372.

Ранее мы сообщали, что в Киеве граждане получат помощь от UNHCR Ukraine. В рамках программы предоставят выплаты в почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что в Кировоградской области Украинский Красный Крест реализует программу помощи. Она предусмотрена для переселенцев и уязвимых категорий лиц.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации