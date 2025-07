Выплаты от Каритас Украины — в каких регионах стартует проект

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартует проект Remarket для финансовой поддержки бизнеса во время войны от благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" (Caritas-Spes Ukraine). В его рамках граждане в трех областях смогут получить денежную помощь на развитие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Caritas-Spes Ukraine".

Реклама

Читайте также:

Что надо знать о программе помощи для бизнеса

Речь идет о Проекте Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), что является трехлетней инициативой, которую реализует Caritas Switzerland в партнерстве с Caritas Украина, Caritas-Spes Украина и SPARK Украина.

Финансирование проекта осуществляется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и фондом If!, а также при поддержке международных партнеров сети Caritas: Caritas Austria, Cordaid и Trócaire.

Программа, которая реализуется в трех областях (Винницкая, Житомирская, Николаевская) направлена на поддержку предпринимательства во время войны. Инициатива рассчитана на предпринимателей, работающих в отраслях:

пчеловодство;

швейное дело;

пекарство;

смежные направления.

Проект предусматривает предоставление:

микрогрантов;

обучение и менторство;

доступ к денежной поддержке.

Приоритет предоставят бизнесам, где среди владельцев есть женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью или из уязвимых групп.

Объявление. Источник: БФ "Caritas-Spes Ukraine"

Размер помощи и правила регистрации

Согласно условиям проекта, заявители могут претендовать на поддержку в виде гранта для малого, среднего и домашнего бизнеса в рамках проекта до 237 тыс. грн (сумма брутто).

"Каждый грант разработан для покрытия конкретных потребностей в зависимости от операционного контекста заявителя, бизнес-модели и

готовности к росту. Окончательная сумма поддержки будет определена с учетом бизнес-потребностей, запланированных действий и ожидаемых результатов. Софинансирование не является обязательным, но заявители могут добавить собственный вклад, чтобы реализовать бизнес-план, превышающий максимальную сумму гранта", — объясняют организаторы.

Заявители должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность не менее шести месяцев в одном из разрешенных секторов для подтверждения опыта ведения бизнеса и присутствия на рынке.

Регистрация стартует 25 июля 2025 года. К заявке необходимо будет приложить подтверждающие документы (в частности, свидетельство о регистрации бизнеса, налоговые и социальные выписки).

Детали можно уточнить:

в Винницкой области по номеру: +38 067 463 70 05;

в Житомирской области: +38 067 10 02 675;

в Николаевской области: +38 067 11 77 372.

Ранее мы сообщали, что в Киеве граждане получат помощь от UNHCR Ukraine. В рамках программы предоставят выплаты в почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали о том, что в Кировоградской области Украинский Красный Крест реализует программу помощи. Она предусмотрена для переселенцев и уязвимых категорий лиц.