Выплаты от Каритас Украины — в каких регионах стартует проект

Помощь от Каритас — где украинцам будут доступны гранты
В Украине стартует проект Remarket для финансовой поддержки бизнеса во время войны от благотворительной организации "Каритас-Спес Украина" (Caritas-Spes Ukraine). В его рамках граждане в трех областях смогут получить денежную помощь на развитие собственного дела.
Об этом сообщает пресс-служба БФ "Caritas-Spes Ukraine".
Что надо знать о программе помощи для бизнеса
Речь идет о Проекте Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET), что является трехлетней инициативой, которую реализует Caritas Switzerland в партнерстве с Caritas Украина, Caritas-Spes Украина и SPARK Украина.
Финансирование проекта осуществляется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и фондом If!, а также при поддержке международных партнеров сети Caritas: Caritas Austria, Cordaid и Trócaire.
Программа, которая реализуется в трех областях (Винницкая, Житомирская, Николаевская) направлена на поддержку предпринимательства во время войны. Инициатива рассчитана на предпринимателей, работающих в отраслях:
- пчеловодство;
- швейное дело;
- пекарство;
- смежные направления.
Проект предусматривает предоставление:
- микрогрантов;
- обучение и менторство;
- доступ к денежной поддержке.
Приоритет предоставят бизнесам, где среди владельцев есть женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью или из уязвимых групп.
Размер помощи и правила регистрации
Согласно условиям проекта, заявители могут претендовать на поддержку в виде гранта для малого, среднего и домашнего бизнеса в рамках проекта до 237 тыс. грн (сумма брутто).
"Каждый грант разработан для покрытия конкретных потребностей в зависимости от операционного контекста заявителя, бизнес-модели и
готовности к росту. Окончательная сумма поддержки будет определена с учетом бизнес-потребностей, запланированных действий и ожидаемых результатов. Софинансирование не является обязательным, но заявители могут добавить собственный вклад, чтобы реализовать бизнес-план, превышающий максимальную сумму гранта", — объясняют организаторы.
Заявители должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность не менее шести месяцев в одном из разрешенных секторов для подтверждения опыта ведения бизнеса и присутствия на рынке.
Регистрация стартует 25 июля 2025 года. К заявке необходимо будет приложить подтверждающие документы (в частности, свидетельство о регистрации бизнеса, налоговые и социальные выписки).
Детали можно уточнить:
- в Винницкой области по номеру: +38 067 463 70 05;
- в Житомирской области: +38 067 10 02 675;
- в Николаевской области: +38 067 11 77 372.
Ранее мы сообщали, что в Киеве граждане получат помощь от UNHCR Ukraine. В рамках программы предоставят выплаты в почти 11 тыс. грн.
Также мы рассказывали о том, что в Кировоградской области Украинский Красный Крест реализует программу помощи. Она предусмотрена для переселенцев и уязвимых категорий лиц.
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