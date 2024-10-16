Денежная помощь — как украинцам получить деньги от ЮНИСЕФ

Деньги в руках. Фото: comments.ua

Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Отмечается, что два проекта денежной помощи, направлены на поддержку украинских семей с детьми, пострадавшими от войны.

Их реализуют совместно с Министерством социальной политики и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В рамках первой помощи средства могут получить семьи с детьми, которые живут в таких областях, наиболее пострадавших от войны:

Харьковская;

Сумская;

Донецкая;

Днепропетровск (некоторые населенные пункты).

Семьи имеют право на пособие для удовлетворения своих базовых потребностей. Сумма выплаты составляет 10,8 тыс. грн, а общее количество получателей ограничено только пятью лицами. То есть, на одного человека в месяц можно получить 3,6 тыс. грн. К примеру, если речь идет о матери с ребенком, то получат 21,6 тыс. грн.

По второй программе от ЮНИСЕФ можно получить помощь в подготовке к зиме. Средства предоставляют семьям, живущим в населенных пунктах вблизи линии фронта — до 30 км. А именно такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Харьковская;

Херсонская;

Сумская;

Запорожская.

В рамках этой программы украинцы получат пособие в размере 21,8 тыс. грн. Деньги можно потратить на обеспечение отопления.

Выплаты будут доступны только в октябре 2024 года.

Выяснить все вопросы, касающиеся помощи ЮНИСЕФ, можно на горячей линии по номеру 0 800 600 017.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые граждане могут получить финансовую помощь от французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.

Также мы писали, что в ряде громад четырех областей украинцы смогут получить компенсации за теплоснабжение благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).