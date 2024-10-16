Денежная помощь — как украинцам получить деньги от ЮНИСЕФ

Помощь от ЮНИСЕФ — украинцы в некоторых регионах получат по 10,8 тыс. грн
Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.
Об этом сообщает издание Fakty.
Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2024 году
Отмечается, что два проекта денежной помощи, направлены на поддержку украинских семей с детьми, пострадавшими от войны.
Их реализуют совместно с Министерством социальной политики и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.
В рамках первой помощи средства могут получить семьи с детьми, которые живут в таких областях, наиболее пострадавших от войны:
- Харьковская;
- Сумская;
- Донецкая;
- Днепропетровск (некоторые населенные пункты).
Семьи имеют право на пособие для удовлетворения своих базовых потребностей. Сумма выплаты составляет 10,8 тыс. грн, а общее количество получателей ограничено только пятью лицами. То есть, на одного человека в месяц можно получить 3,6 тыс. грн. К примеру, если речь идет о матери с ребенком, то получат 21,6 тыс. грн.
По второй программе от ЮНИСЕФ можно получить помощь в подготовке к зиме. Средства предоставляют семьям, живущим в населенных пунктах вблизи линии фронта — до 30 км. А именно такие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Запорожская.
В рамках этой программы украинцы получат пособие в размере 21,8 тыс. грн. Деньги можно потратить на обеспечение отопления.
Выплаты будут доступны только в октябре 2024 года.
Выяснить все вопросы, касающиеся помощи ЮНИСЕФ, можно на горячей линии по номеру 0 800 600 017.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые граждане могут получить финансовую помощь от французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.
Также мы писали, что в ряде громад четырех областей украинцы смогут получить компенсации за теплоснабжение благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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