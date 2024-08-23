Денежная помощь ЮНИСЕФ — в каких регионах можно получить выплаты для подготовки к зиме

Помощь от ЮНИСЕФ — в шести регионах украинцев поддержат в подготовке к зиме
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что более 33 тысяч семей, проживающих в прифронтовых районах, получат существенную помощь от ЮНИСЕФ. Ожидается, что граждане получат комплексную поддержку в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
В каких регионах будет доступна помощь ЮНИСЕФ
Как отмечают в ведомстве, предполагается предоставление помощи гражданам в натуральной форме. Украинцы будут обеспечены:
- топливными брикетами;
- гигиеническими наборами;
- зимней одеждой для детей до 15 лет;
- одеялами;
- денежной поддержкой подготовки к ближайшему зимнему периоду.
Речь идет о гражданах, проживающих в прифронтовых районах шести украинских регионов. Соответствующие мероприятия охватят 60 тысяч человек из числа уязвимых категорий граждан, в том числе 15,5 тысячи детей.
На поддержку смогут рассчитывать жители таких прифронтовых областей:
- в Сумской области: Белопольская, Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Ямпольская, Глуховская, Свеская, Эсманская, Новослободская, Юнаковская, Ворожбянская, Шалыгинская, Путивльская громады.
- в Харьковской области: Богодуховская, Боровская, Дергачевская, Кондрашовская, Купянская, Куриловская, Малоданиловская, Оскольская, Старосалтовская, Циркуновская, Великобурлуцкая, Ольховская, Ольховатская, Волчанская, Золочевская громады.
- в Донецкой области: Покровская, Мирноградская, Константиновская, Святогорская, Краматорская, Славянская, Дружковская, Кураховская, Новогродовская, Николаевская громады.
- в Днепропетровской области: Марганецкая и Никопольская общины.
- в Запорожской области: Камышевская и Никольская громады.
- в Херсонской области: Нововоронцовская и Херсонская громады.
Ранее в Минреинтеграции сообщали, что жителей четырех регионов обеспечат гуманитарным газом. К соответствующему экспериментальному проекту присоединилась Херсонская область.
До этого планировали поставлять газ в баллонах как гуманитарную помощь уязвимым категориям граждан, проживающих на прифронтовых территориях в трех областях:
- Харьковская;
- Сумская;
- Донецкая.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине открыта регистрация на финансовую помощь Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Подавать заявки могут некоторые граждане в четырех регионах.
Также сообщалось, что в одном из регионов возобновили запись в очередь на оформление денежной помощи до 4 тыс. гривен. Речь идет о предоставлении выплат близко для жителей уязвимых категорий и переселенцев.
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