Грошова допомога від ЮНІСЕФ — в яких регіонах можна отримати виплати для підготовки до зими

Люди розвантажують гуманітарну допомогу. Фото: minre.gov.ua

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що більш ніж 33 тисяч сімей, які проживають у прифронтових районах, отримають суттєву допомогу від ЮНІСЕФ. Очікується, що громадяни отримають комплексну підтримку у рамках підготовки до опалювального сезону 2024-2025.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

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Як зазначають у відомстві, передбачається надання допомоги громадянам в натуральній формі. Українці будуть забезпечені:

паливними брикетами;

гігієнічними наборами;

зимовим одягом для дітей віком до 15 років;

ковдрами;

грошовою підтримкою для підготовки до найближчого зимового періоду.

Йдеться про громадян, які проживають у прифронтових районах шести українських регіонів. Відповідні заходи охоплять 60 тисяч осіб із числа вразливих категорій громадян, зокрема, 15,5 тисяч дітей.

На підтримку зможуть розраховувати жителі таких прифронтових областей:

у Сумській області: Білопільська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Ямпільська, Глухівська, Свеська, Есманська, Новослобідська, Юнаківська, Ворожбянська, Шалигинська, Путивльська громади.

у Харківській області: Богодухівська, Борівська, Дергачівська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська, Малоданилівська, Оскільська, Старосалтівська, Циркунівська, Великобурлуцька, Вільхівська, Вільхуватська, Вовчанська, Золочівська громади.

у Донецькій області: Покровська, Мирноградська, Костянтинівська, Святогірська, Краматорська, Слов’янська, Дружківська, Курахівська, Новогродівська, Миколаївська громади.

у Дніпропетровській області: Марганецька й Нікопольська громади.

у Запорізькій області: Комишуваська та Микільська громади.

у Херсонській області: Нововоронцовська й Херсонська громади.

Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що жителів чотирьох регіонів забезпечать гуманітарним газом. До відповідного експериментального проєкту долучилась також Херсонська область.

До цього планували постачати газ у балонах як гуманітарну допомогу вразливим категоріям громадян, що проживають на прифронтових територіях у трьох областях:

Харківська;

Сумська;

Донецька.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні відкрита реєстрація на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у межах Консорціуму Реагування. Подавати заявки можуть деякі громадяни в чотирьох регіонах.

Також повідомлялося, що в одному з регіонів відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги до 4 тис. гривень. Йдеться про надання виплат у близько для жителів вразливих категорій та переселенців.