Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить денежную помощь от ФРГ

Помощь от ФРГ для людей с инвалидностью — где можно получить
Немецкая неправительственная организация "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB) принимает заявки на выплату финансовой помощи. Пока выплаты могут оформить жители только одного из украинских городов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения в соцсети Facebook.
Кто и где сможет получить денежную помощь от Германии
Как отмечается, соответствующую программу реализует неправительственная организация ASB при поддержке МИД Германии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Оформить выплаты смогут:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые имеют инвалидность (наличие подтверждающего документа об инвалидности);
- члены их семей, проживающие в Кременчугской городской тергромаде Полтавской области с 24 февраля 2022 года и 2014 года (есть соответствующая справка).
Помощь будет оказана тем, кто в ней нуждается больше всего.
Зарегистрироваться на помощь смогут те семьи, которые подпадают под социально-экономические критерии уязвимости и имеют минимальный доход, а также, если не имели аналогичной поддержки от ASB и других организаций в течение прошлых трех месяцев.
Как оформить денежную помощь
Как отмечают организаторы, граждане, которые подпадают под требования, смогут подать заявки на денежную помощь по адресу: г. Кременчуг, ул. Маяковского, 9 (ул. Единения Украины, 9), до 29 августа 2025 года.
С собой необходимо иметь оригиналы следующих документов главе семьи:
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- идентификационный код;
- справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Остальным членам семьи:
- идентификационный код (для лиц, которым более 18 лет);
- свидетельство о рождении детей (для несовершеннолетних).
Также можно взять документы, где подтверждается пребывание в сложном финансовом положении или есть наличие определенного статуса.
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