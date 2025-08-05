Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить денежную помощь от ФРГ

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Немецкая неправительственная организация "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB) принимает заявки на выплату финансовой помощи. Пока выплаты могут оформить жители только одного из украинских городов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения в соцсети Facebook.

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Как отмечается, соответствующую программу реализует неправительственная организация ASB при поддержке МИД Германии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Оформить выплаты смогут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые имеют инвалидность (наличие подтверждающего документа об инвалидности);

члены их семей, проживающие в Кременчугской городской тергромаде Полтавской области с 24 февраля 2022 года и 2014 года (есть соответствующая справка).

Помощь будет оказана тем, кто в ней нуждается больше всего.

Зарегистрироваться на помощь смогут те семьи, которые подпадают под социально-экономические критерии уязвимости и имеют минимальный доход, а также, если не имели аналогичной поддержки от ASB и других организаций в течение прошлых трех месяцев.

Как оформить денежную помощь

Как отмечают организаторы, граждане, которые подпадают под требования, смогут подать заявки на денежную помощь по адресу: г. Кременчуг, ул. Маяковского, 9 (ул. Единения Украины, 9), до 29 августа 2025 года.

С собой необходимо иметь оригиналы следующих документов главе семьи:

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Остальным членам семьи:

идентификационный код (для лиц, которым более 18 лет);

свидетельство о рождении детей (для несовершеннолетних).

Также можно взять документы, где подтверждается пребывание в сложном финансовом положении или есть наличие определенного статуса.

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