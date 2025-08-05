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Главная Финансы Помощь от ФРГ для людей с инвалидностью — где можно получить

Помощь от ФРГ для людей с инвалидностью — где можно получить

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 08:00
Выплаты для людей с инвалидностью — где можно получить денежную помощь от ФРГ
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Немецкая неправительственная организация "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB) принимает заявки на выплату финансовой помощи. Пока выплаты могут оформить жители только одного из украинских городов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения в соцсети Facebook.

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Как отмечается, соответствующую программу реализует неправительственная организация ASB при поддержке МИД Германии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Оформить выплаты смогут:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые имеют инвалидность (наличие подтверждающего документа об инвалидности);
  • члены их семей, проживающие в Кременчугской городской тергромаде Полтавской области с 24 февраля 2022 года и 2014 года (есть соответствующая справка).

Помощь будет оказана тем, кто в ней нуждается больше всего.

Зарегистрироваться на помощь смогут те семьи, которые подпадают под социально-экономические критерии уязвимости и имеют минимальный доход, а также, если не имели аналогичной поддержки от ASB и других организаций в течение прошлых трех месяцев.

Как оформить денежную помощь

Как отмечают организаторы, граждане, которые подпадают под требования, смогут подать заявки на денежную помощь по адресу: г. Кременчуг, ул. Маяковского, 9 (ул. Единения Украины, 9), до 29 августа 2025 года.

С собой необходимо иметь оригиналы следующих документов главе семьи:

  • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • идентификационный код;
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Остальным членам семьи:

  • идентификационный код (для лиц, которым более 18 лет);
  • свидетельство о рождении детей (для несовершеннолетних).

Также можно взять документы, где подтверждается пребывание в сложном финансовом положении или есть наличие определенного статуса.

Ранее мы писали, что БФ "Каритас Полтава" принимает заявки на участие в программе поддержки сельского домохозяйства. Предусмотрены суммы помощи от 8 тыс. до 125 тыс. грн.

Также мы сообщали, что ОО "Fight For Right" регистрирует уязвимые категории граждан и переселенцев на оказание помощи. В рамках программа можно будет получить до 4 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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