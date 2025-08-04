Виплати від UNHCR Ukraine — кому доступна допомога у серпні

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських міст організація UNHCR Ukraine оголосила реєстрацію на виплати за програмою багатоцільової програми підтримки громадян. Кошти можуть отримати вразливі категорії українців.

Про це повідомляють представники UNHCR Ukraine у Telegram.

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Фінансову допомогу цього разу можна оформити у місті Лебедин Сумської області. Громадянам потрібно підпадати під визначені правила та мати необхідні документи.

За умовами програми, організація надасть кошти тільки тим, хто був змушений переїздити через агресію Росії. Кожен член домогосподарства зможе отримати суму в 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн упродовж трьох місяців).

Заявки на грошову допомогу зможуть подати дві категорії громадян, якщо не отримували аналогічну підтримку від інших українських чи міжнародних фондів за останні три місяці:

переселенці, які або виїхали з дому, або повернулись на попередню адресу проживання не більш ніж пів року тому;

громадяни, які вирішили повернутися в Україну з-за кордону після вимушеного виїзду на початку повномасштабної війни.

У пріоритеті на виплати будуть переселенці та біженці без вищезазначених вимог щодо термінів переміщення, якщо наявні вразливості:

у родині є тільки матір чи батько, які виховують малолітних дітей чи на утриманні є люди похилого віку (понад 55 років);

у домогосподарстві є лише особи похилого віку, які займаються вихованням дітей до 18 років;

у родині є особи, у яких діагностовані тяжкі хвороби чи інвалідність.

Серед вимог — щомісячний дохід заявників на одну особу у родині не має перевищувати 5,4 тис. грн.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine можна буде в м. Лебедин за адресою: площа Соборна 32. Реєстрація у понеділок, 4 серпня, доступна за попереднім записом.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Протягом серпня 2025 року організація також відкриватиме реєстрацію на допомогу в інших містах області.

Раніше ми писали, що БФ "Карітас Донецьк у м. Дніпро" приймає заявки на фіндопомогу за проєктом "REMARKET". Він розрахований на громадян, які хочуть займатись підприємництвом під час воєнного стану.

Також ми розповідали, що у Миколаївському регіоні громадянам доступна реєстрація у програмі від Українського Червоного Хреста. Вона передбачає надання коштів на бізнес у 100 тис. грн.