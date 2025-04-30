Выплаты от благотворителей Эстонии — кому и где выплатят 10,8 тыс. грн в мае

Гражданин держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года Эстонский совет по делам беженцев откроет регистрацию на денежную помощь для ряда областей. Программа рассчитана на поддержку уязвимых категорий граждан.

Об этом говорится в анонсе пресс-службы организации.

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Как отмечается, размер многоцелевой денежной помощи от Эстонского совета по делам беженцев составляет 3,6 тыс. грн в месяц на одного члена семьи. Продолжительность финансирования — три месяца.

Программа помощи охватит районы таких областей:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская.

Приобщиться к программе смогут граждане с низким уровнем дохода из числа уязвимых категорий, которые на момент обращения за выплатами находятся в вышеуказанных регионах.

Украинцам необходимо принадлежать к одной из следующих уязвимых групп:

семья многодетная с несовершеннолетними детьми;

детей в семье воспитывает одинокая мать или отец;

кормильцем в семье является женщина;

в семье есть беременные женщины;

семья имеет детей до двух лет;

имеет лиц с инвалидностью первой или второй группы, тяжелобольных, нуждающихся в лечении;

семья состоит только из лиц пожилого возраста, которым за 60 лет;

частично или полностью утрачено жилье;

кто-то из семьи получил ранения или погиб из-за боевых действий.

Как и когда можно будет зарегистрироваться на помощь

Онлайн-регистрацию на денежную помощь для жителей приоритетных районов откроют в 9:00 1 мая 2025 года.

Если организаторы предварительно одобрят обращение, то граждане должны заполнить онлайн-анкету.

"Для того, чтобы начать заполнять онлайн-форму, Вам нужно ввести свой мобильный телефон. Если Ваш мобильный телефон утвержден, Вы можете заполнять онлайн-форму", — говорится в сообщении.

Граждане могут получить дополнительную информацию о программе и детали регистрации, позвонив в будни с 9:00 до 12:00 на горячую линию Эстонского совета по делам беженцев по телефону: 0-738-617-998.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить финансовую помощь в 800 долларов от Датского совета по делам беженцев. Средства предоставят мелким фермерам.

Также мы сообщали, что Красный Крест Украины принимает заявки на предоставление финпомощи на развитие собственного дела. Микрогранты могут оформить только уязвимые категории граждан.