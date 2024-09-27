Денежная помощь в октябре — кому государство будет платить 4,5 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут оформить государственную помощь "для малообеспеченных семей" до 4,5 тыс. грн на одного человека. Известно, какие правила будут действовать с 1 октября 2024 года.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Как отмечается, государственная помощь малообеспеченным семьям предоставляется, если совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Также в 2024 году на шесть месяцев назначают помощь семьям, ранее не имеющим на нее право:

вернувшихся в Украину после длительного пребывания за границей (более 90 дней);

переселенцам, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Размер пособия для малообеспеченных семей в октябре будет разным. А именно:

трудоспособные лица получат 55% соответствующего прожиточного минимума — 1 665 грн;

лица, потерявших трудоспособность, будут иметь 100% от минимума — 2 361 грн;

дети до шести лет 140% от минимума — 3588 грн;

дети с шести до 18 лет — 4 474 грн;

лица в возрасте от 18 до 23 лет при условии обучения 140% от минимума — 4 239 грн.

Как посчитать прожиточный минимум для семьи

Для определения прожиточного минимума для семьи необходимо добавить все прожиточные минимумы для каждого члена семьи, которые отличаются в зависимости от того трудоспособный человек или нет, взрослый человек или ребенок.

Так, если в семье есть мать, отец и двое детей в возрасте четырех и восьми лет, то размер прожиточного минимума будет составлять: нужно добавить два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн), один прожиточный минимум для детей до шести лет (2 563 грн) и один прожиточный минимум для детей от шести до 18 лет (3196 грн).

В сумме получилось 11 815 грн, а размер пособия малообеспеченной семье составит разницу между ней и совокупным доходом семьи.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, проживающие в Черкассах и области смогут оформить денежную помощь от УВКБ ООН. Сумма выплаты на одного человека составляет 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что украинцы в ряде областей могут получить материальную помощь от Красного Креста. В частности, приоритет в праве на выплаты предоставят пожилым людям.