Выплаты от Деполь — кто и где сможет получить 20 тыс. грн

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине стартовал новый проект помощи от благотворительного фонда Depaul Ukraine ("Деполь Украина"), поддерживающего переселенцев. Несколько видов помощи для уязвимых категорий населения будут доступны в трех регионах.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

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Как отмечают организаторы, речь идет о новом проекте "Интегрированная поддержка уязвимых семей", который предусматривает предоставление комплексной помощи и поддержки уязвимым категориям населения в таких областях:

Харьковской;

Николаевской;

Одесской.

В частности, в Харькове будут доступны бесплатные детские групповые занятия и занятия с родителями.

В рамках проекта "Интегрированная поддержка уязвимых семей" окажут поддержку следующим категориям граждан:

одиноким женщинам/мужчинам, имеющим детей;

женщинам/мужчинам, которые единолично возглавляют семьи с пожилыми людьми;

пожилым женщинам/мужчинам, которые сами возглавляют семьи и ухаживают за детьми;

лицам пожилого возраста, которые единолично возглавляют семьи и ухаживают за детьми.

"Перечень услуг проекта, который будет доступен позже, следите за нашими обновлениями на этой странице, мы объявим о начале принятия заявок", — сообщают в фонде.

Проект помощи от "Деполь Украина" предусматривает:

Психологическую поддержку

В частности, речь идет об индивидуальных консультациях психологов для детей и взрослых (от трех до восьми сессий).

Жилищную поддержку

Гражданам при необходимости обеспечат легкий и средний ремонт жилья, твердым топливом, обогревателями и теплой одеждой в зимний период, безопасным жильем в специализированных центрах.

Материальную помощь

По программе, украинцы смогут оформить многоцелевую денежную помощь (MPCA). В частности, будут доступны выплаты на медицинские нужды в размере до 20 тыс. грн, перенаправление к врачам и медучреждения.

Юридическую поддержку

Граждане смогут обратиться за консультациями по восстановлению документов, соцвыплат ВПЛ и льгот. Также предоставят сопровождение в случаях нарушения прав человека или необходимости правовой защиты.

"Проект реализуется при поддержке: Министерства международных дел Канады (Правительство Канады), Развитие и мир (Каритас Канады), CAFOD (Каритас Англии и Уэльса)", — добавили организаторы.

Благотворительный фонд "Деполь Украина" основан в 2006 году. Он предоставляет помощь людям, оказавшимся в затруднительных ситуациях, в частности, переселенцам.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы имеют шанс подать заявки на материальную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. В приоритете — уязвимые категории граждан.

Кроме того, граждане могут принять участие в проекте по оказанию помощи в восстановлении домов и квартир. Она заключается в осуществлении ремонта арендованного жилья для внутренних переселенцев.