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Помощь от Красного Креста — кто может получить

23 декабря 2024 13:01
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от Красного Креста – как и кто может подать заявку
Работник Красного Креста обнимает женщину. Фото: redcross.org.ua
Ксения Симонова - Редактор

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получать от Красного Креста Украины финансовую помощь. Также украинцам раздают продуктовые и гигиенические наборы.

Об этом сообщает пресс-служба "Союза волонтеров Харькова" в Telegram.

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"Красный Крест Украины оказывает ВПЛ разнообразную помощь: от финансовой поддержки до гуманитарной и психологической помощи", — говорится в сообщении.

Так, кроме денежной помощи, внутренним переселенцам доступна гуманитарная помощь. Ее предоставляют в виде:

  • продуктовых наборов;
  • средств гигиены и памперсов;
  • теплой одежды и одеял.

В пресс-службе отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Красный Крест Украины передал областям свыше 12,353 миллиона продуктовых и гигиенических наборов.

"Ежедневно, сотрудники и волонтеры в логистических центрах принимают, формируют и распределяют на регионы сотни тонн груза, содержащего продукты, гигиенические товары, лекарственные средства, воду, постельное белье и другие необходимые вещи", — отмечают в Обществе.

 

помощь украинцам
Карта. Источник: Красный Крест



Также психологи помогают всем, кто в этом нуждается. Так, работают мобильные медицинские бригады, которые выезжают даже в труднодоступные места.

Как подать заявку на помощь

Для того, чтобы получить финансовую, гуманитарную или психологическую помощь, необходимо обратиться в ближайший гуманитарный центр Красного Креста или следить за объявлениями на официальном сайте и страницах организации в социальных сетях. В частности, можно:

  • зарегистрироваться через платформу "Дія", другие официальные каналы (при объявлении новой волны регистрации);
  • обратиться в местное отделение Красного Креста.

Найти ближайший центр помощи граждане могут:

  • посетив официальный сайт Красного Креста Украины по ссылке;
  • позвонив на горячую линию: 0 800 331 800.

Напомним, переселенцы, у которых есть малолетние дети, до конца года получат помощь по программе "Теплая зима". Однако некоторым придется вернуть средства.

Также мы писали, что до конца 2024 года уязвимым категориям граждан доступна помощь от UNICEF. Максимально по программе можно получить до 54 тыс. гривен.

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