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Помощь от Красного креста — кто и как может получить выплаты

26 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги от Красного Креста — как украинцам получить помощь
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы в ряде областей могут получить материальную помощь от Красного Креста. В частности, приоритет в праве на выплаты предоставят пожилым людям.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Как отмечается, граждане смогут получить финансовую программу в рамках подготовки к зимнему периоду. Действие программы охватит девять областей:

  • Запорожскую;
  • Херсонскую;
  • Сумскую;
  • Донецкую;
  • Днепропетровскую (только Павлоград);
  • Черниговскую;
  • Харьковскую;
  • Одесскую;
  • Николаевскую.

В то же время, деньги можно будет получить только проживающим в приграничных и прифронтовых районах.

Как получить выплаты от организации

По словам организаторов, в середине октября 2024 года начнут проводить регистрацию граждан. Выплаты будут доступны также наиболее уязвимым лицам.

Будут оказывать определенную помощь пенсионерам, однако будут учитывать не только возраст, но и степень уязвимости. Требования в каждой области могут отличаться.

То есть в один месяц может выдаваться помощь людям с инвалидностью первой группы, а в следующем — переселенцам. Также это могут быть лица, у которых разрушено и повреждено имущество в результате боевых действий. Информацию в Красный Крест представляет местная администрация.

"Подробной информацией о категориях уязвимостей мы не владеем. В середине октября будет проводиться регистрация, и мы получим критерии, перечень общин и населенных пунктов, где будет внедряться эта программа", — сообщили там.

Получить помощь можно, подав соответствующие заявления в местные органы власти.

"Зарегистрироваться на информационной линии или в штабе Красного Креста на эту помощь нельзя. Списки будут подаваться автоматически от органов власти конкретной местности", — уточнили организаторы.

Гражданам необходимо будет предоставить персональные данные, в частности, следующие сведения:

  • фамилия, имя отчество;
  • дата рождения;
  • адрес проживания;
  • номер мобильного телефона;
  • идентификационный код

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить денежную помощь в рамках поддержки Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В сентябре текущего года выплаты доступны жителям Днепропетровской области.

Также можно зарегистрироваться на участие в программе УВКБ ООН по оказанию многоцелевой помощи. Выплаты доступны в Запорожье.

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