Деньги от Красного Креста — как украинцам получить помощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в ряде областей могут получить материальную помощь от Красного Креста. В частности, приоритет в праве на выплаты предоставят пожилым людям.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Как отмечается, граждане смогут получить финансовую программу в рамках подготовки к зимнему периоду. Действие программы охватит девять областей:

Запорожскую;

Херсонскую;

Сумскую;

Донецкую;

Днепропетровскую (только Павлоград);

Черниговскую;

Харьковскую;

Одесскую;

Николаевскую.

В то же время, деньги можно будет получить только проживающим в приграничных и прифронтовых районах.

Как получить выплаты от организации

По словам организаторов, в середине октября 2024 года начнут проводить регистрацию граждан. Выплаты будут доступны также наиболее уязвимым лицам.

Будут оказывать определенную помощь пенсионерам, однако будут учитывать не только возраст, но и степень уязвимости. Требования в каждой области могут отличаться.

То есть в один месяц может выдаваться помощь людям с инвалидностью первой группы, а в следующем — переселенцам. Также это могут быть лица, у которых разрушено и повреждено имущество в результате боевых действий. Информацию в Красный Крест представляет местная администрация.

"Подробной информацией о категориях уязвимостей мы не владеем. В середине октября будет проводиться регистрация, и мы получим критерии, перечень общин и населенных пунктов, где будет внедряться эта программа", — сообщили там.

Получить помощь можно, подав соответствующие заявления в местные органы власти.

"Зарегистрироваться на информационной линии или в штабе Красного Креста на эту помощь нельзя. Списки будут подаваться автоматически от органов власти конкретной местности", — уточнили организаторы.

Гражданам необходимо будет предоставить персональные данные, в частности, следующие сведения:

фамилия, имя отчество;

дата рождения;

адрес проживания;

номер мобильного телефона;

идентификационный код

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить денежную помощь в рамках поддержки Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В сентябре текущего года выплаты доступны жителям Днепропетровской области.

Также можно зарегистрироваться на участие в программе УВКБ ООН по оказанию многоцелевой помощи. Выплаты доступны в Запорожье.