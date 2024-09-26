Деньги от Красного Креста — как украинцам получить помощь

Помощь от Красного креста — кто и как может получить выплаты
Украинцы в ряде областей могут получить материальную помощь от Красного Креста. В частности, приоритет в праве на выплаты предоставят пожилым людям.
Об этом сообщает издание Fakty.
Помощь украинцам от Красного Креста
Как отмечается, граждане смогут получить финансовую программу в рамках подготовки к зимнему периоду. Действие программы охватит девять областей:
- Запорожскую;
- Херсонскую;
- Сумскую;
- Донецкую;
- Днепропетровскую (только Павлоград);
- Черниговскую;
- Харьковскую;
- Одесскую;
- Николаевскую.
В то же время, деньги можно будет получить только проживающим в приграничных и прифронтовых районах.
Как получить выплаты от организации
По словам организаторов, в середине октября 2024 года начнут проводить регистрацию граждан. Выплаты будут доступны также наиболее уязвимым лицам.
Будут оказывать определенную помощь пенсионерам, однако будут учитывать не только возраст, но и степень уязвимости. Требования в каждой области могут отличаться.
То есть в один месяц может выдаваться помощь людям с инвалидностью первой группы, а в следующем — переселенцам. Также это могут быть лица, у которых разрушено и повреждено имущество в результате боевых действий. Информацию в Красный Крест представляет местная администрация.
"Подробной информацией о категориях уязвимостей мы не владеем. В середине октября будет проводиться регистрация, и мы получим критерии, перечень общин и населенных пунктов, где будет внедряться эта программа", — сообщили там.
Получить помощь можно, подав соответствующие заявления в местные органы власти.
"Зарегистрироваться на информационной линии или в штабе Красного Креста на эту помощь нельзя. Списки будут подаваться автоматически от органов власти конкретной местности", — уточнили организаторы.
Гражданам необходимо будет предоставить персональные данные, в частности, следующие сведения:
- фамилия, имя отчество;
- дата рождения;
- адрес проживания;
- номер мобильного телефона;
- идентификационный код
Что еще стоит знать
Напомним, граждане могут получить денежную помощь в рамках поддержки Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В сентябре текущего года выплаты доступны жителям Днепропетровской области.
Также можно зарегистрироваться на участие в программе УВКБ ООН по оказанию многоцелевой помощи. Выплаты доступны в Запорожье.
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