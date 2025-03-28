Выплаты от Чехии в трех регионах — кому обещают до 5 тыс. долларов

Помощь от Чехии — кто получит 5 тыс. долларов весной
Украинцы до конца марта 2025 года могут зарегистрироваться на выплату помощи до 5 тыс. долларов. Подать заявки на финансовую помощь смогут жители трех украинских регионов.
Об этом говорится в сообщении организаторов.
Условия программы помощи до 5 тыс. долларов
Речь идет о проекте от гуманитарной организации, который предусматривает оказание помощи от 2 тыс. до 5 тыс. долларов. Деньги можно потратить на начало и развитие предпринимательства в период полномасштабной войны.
Проект будут реализовывать на территории трех регионов:
- в Днепропетровском;
- в Харьковском;
- в Николаевском.
Предусмотрены несколько видов грантовой помощи:
- не более 2 тыс. долларов — для граждан с затруднительным финансовым положением для обучения/переквалификации;
- не выше 4 тыс. долларов — для лиц с ограниченными денежными ресурсами на развитие бизнеса в громадах;
- не более 5 тыс. долларов — малому бизнесу в случае предоставления работы уязвимым категориям граждан.
Все участники получат доступ к обучению офлайн или онлайн, которое продлится полгода.
Как подать заявку на грантовую программу
Программу реализует Чешская гуманитарная организация "Человек в беде". Регистрация на финпомощь доступна жителям трех регионов в случае заполнения онлайн-формы. Дедлайн регистрации — 31 марта 2025 года.
В приоритете будут наиболее уязвимые категории населения. А именно:
- лица, имеющие инвалидность;
- внутренние переселенцы;
- одинокие матери, отцы, опекуны;
- граждане предпенсионного возраста, которым от 50 и 60 лет;
- этнические меньшинства;
- участники боевых действий (УБД).
Все детали можно узнать по контактам:
- е-почта: hotline.ukr@peopleinneed.net;
- номер телефона: 0 800 210 174.
Ранее мы рассказывали, что в Украине объявили программу по предоставлению ваучеров тем, у кого повредилось жилье из-за войны. В проекте смогут принять участие жители города Сумы.
Также мы сообщали, что гражданам из прифронтовых районов доступна финансовая помощь в 2025 году. Соответствующая поддержка предоставляется тем лицам, которые имеют инвалидность.
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