Выплаты от Чехии в трех регионах — кому обещают до 5 тыс. долларов

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы до конца марта 2025 года могут зарегистрироваться на выплату помощи до 5 тыс. долларов. Подать заявки на финансовую помощь смогут жители трех украинских регионов.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

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Условия программы помощи до 5 тыс. долларов

Речь идет о проекте от гуманитарной организации, который предусматривает оказание помощи от 2 тыс. до 5 тыс. долларов. Деньги можно потратить на начало и развитие предпринимательства в период полномасштабной войны.

Проект будут реализовывать на территории трех регионов:

в Днепропетровском;

в Харьковском;

в Николаевском.

Предусмотрены несколько видов грантовой помощи:

не более 2 тыс. долларов — для граждан с затруднительным финансовым положением для обучения/переквалификации;

не выше 4 тыс. долларов — для лиц с ограниченными денежными ресурсами на развитие бизнеса в громадах;

не более 5 тыс. долларов — малому бизнесу в случае предоставления работы уязвимым категориям граждан.

Все участники получат доступ к обучению офлайн или онлайн, которое продлится полгода.

Как подать заявку на грантовую программу

Программу реализует Чешская гуманитарная организация "Человек в беде". Регистрация на финпомощь доступна жителям трех регионов в случае заполнения онлайн-формы. Дедлайн регистрации — 31 марта 2025 года.

В приоритете будут наиболее уязвимые категории населения. А именно:

лица, имеющие инвалидность;

внутренние переселенцы;

одинокие матери, отцы, опекуны;

граждане предпенсионного возраста, которым от 50 и 60 лет;

этнические меньшинства;

участники боевых действий (УБД).

Все детали можно узнать по контактам:

е-почта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

номер телефона: 0 800 210 174.

Ранее мы рассказывали, что в Украине объявили программу по предоставлению ваучеров тем, у кого повредилось жилье из-за войны. В проекте смогут принять участие жители города Сумы.

Также мы сообщали, что гражданам из прифронтовых районов доступна финансовая помощь в 2025 году. Соответствующая поддержка предоставляется тем лицам, которые имеют инвалидность.