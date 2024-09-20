Помощь от Caritas Ukraine — где производят бесплатный ремонт в 2024 году

Помощь от Caritas Ukraine — где украинцам обещают бесплатный ремонт жилья
В сентябре 2024 года украинцы в одном из регионов могут получить помощь от Благотворительного фонда "Каритас" и Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Она подразумевает бесплатный ремонт жилья.
Об этом сообщают организаторы в Facebook.
Кто и где может заказать бесплатный ремонт жилья
Как отмечается, такая помощь доступна жителям Николаева и области. Каритас Николаев УГКЦ, совместно с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine, продолжает восстанавливать жилье для пострадавших семей в Николаеве и громадах области.
"Каритас Николаев УГКЦ ремонтирует жилье в Николаеве и области. Российские атаки оставили за собой разрушенные дома и сломанные судьбы. Однако кое-что мы можем починить... Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность тем, кто больше всего в этом нуждается", — говорится в сообщении.
Главной задачей является закрыть тепловой контур домов, поэтому ремонт предполагает восстановление крыш, окон, дверей.
Какие условия программы помощи от Caritas Ukraine
Присоединиться к проекту могут граждане уязвимых категорий:
- одинокий родитель/мать/опекун несовершеннолетнего ребенка/детей;
- беременная женщина или мама, кормящая ребенка до трех лет;
- многодетная семья (трое и более несовершеннолетних детей);
- человек с инвалидностью или тяжелым/хроническим заболеванием;
- одинокие лица пожилого возраста (60+) без попечения детей или родственников трудоспособного возраста.
Среди других условий участия в проекте восстановления есть:
- наличие документов, где подтверждается право собственности на недвижимость;
- повреждение домов и квартир явилось результатом военных действий;
- средний доход на человека в семье не превышает 6,31 тыс. грн;
- отсутствие аналогичной помощи от других благотворительных организаций.
Граждане могут подавать заявки и узнать подробности проекта по номеру телефона
- 099 423 49 48 (в будни с 9.30 до 16.30).
Что еще стоит знать
Напомним, власти Киева призывают жителей многоквартирных домов повысить энергетическую безопасность своего жилья, чтобы уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения. В рамках специальной программы обещает возместить 75% от стоимости генераторов.
Также мы писали, что в одном из военных городов предусмотрена помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках городской программы "Семья героя". Оформить выплаты могут жители Днепра.
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