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Помощь от Caritas Ukraine — где украинцам обещают бесплатный ремонт жилья

20 сентября 2024 13:41
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от Caritas Ukraine — где производят бесплатный ремонт в 2024 году
Ремонт крыши. Фото: citybud
Ксения Симонова - Редактор

В сентябре 2024 года украинцы в одном из регионов могут получить помощь от Благотворительного фонда "Каритас" и Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Она подразумевает бесплатный ремонт жилья.

Об этом сообщают организаторы в Facebook.

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Как отмечается, такая помощь доступна жителям Николаева и области. Каритас Николаев УГКЦ, совместно с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine, продолжает восстанавливать жилье для пострадавших семей в Николаеве и громадах области.

"Каритас Николаев УГКЦ ремонтирует жилье в Николаеве и области. Российские атаки оставили за собой разрушенные дома и сломанные судьбы. Однако кое-что мы можем починить... Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность тем, кто больше всего в этом нуждается", — говорится в сообщении.

Главной задачей является закрыть тепловой контур домов, поэтому ремонт предполагает восстановление крыш, окон, дверей.

Какие условия программы помощи от Caritas Ukraine

Присоединиться к проекту могут граждане уязвимых категорий:

  • одинокий родитель/мать/опекун несовершеннолетнего ребенка/детей;
  • беременная женщина или мама, кормящая ребенка до трех лет;
  • многодетная семья (трое и более несовершеннолетних детей);
  • человек с инвалидностью или тяжелым/хроническим заболеванием;
  • одинокие лица пожилого возраста (60+) без попечения детей или родственников трудоспособного возраста.

 

помощь ремонт
Объявление программы. Источник: Каритас

Среди других условий участия в проекте восстановления есть:

  • наличие документов, где подтверждается право собственности на недвижимость;
  • повреждение домов и квартир явилось результатом военных действий;
  • средний доход на человека в семье не превышает 6,31 тыс. грн;
  • отсутствие аналогичной помощи от других благотворительных организаций.

Граждане могут подавать заявки и узнать подробности проекта по номеру телефона

  • 099 423 49 48 (в будни с 9.30 до 16.30).

Что еще стоит знать

Напомним, власти Киева призывают жителей многоквартирных домов повысить энергетическую безопасность своего жилья, чтобы уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения. В рамках специальной программы обещает возместить 75% от стоимости генераторов.

Также мы писали, что в одном из военных городов предусмотрена помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках городской программы "Семья героя". Оформить выплаты могут жители Днепра.

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