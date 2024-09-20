Допомога на купівлю генераторів — жителям Києва виплатять по 80 тис. грн

Генератори у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влада Києва закликає жителів багатоквартирних будинків підвищити енергетичну безпеку свого житла, щоб зменшити залежність від централізованого електропостачання. В рамках спеціальної програми обіцяє відшкодувати 75% вартості генераторів.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київміськради.

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Програма з компенсації вартості генераторів

Як зазначається, міська влада реалізовує програму часткової компенсації вартості обладнання для столичних багатоквартирних будинків. Йдеться про купівлю генераторів, сонячних батарей та іншого обладнання. Така ініціатива покликана підвищити енергонезалежність багатоквартирних будинків, особливо за умов ймовірних відключень електричної енергії.

За програмою, передбачається відшкодування 75% від ціни обладнання, проте не більше 80 тис. гривень на будинок.

Компенсацію нададуть:

об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

житлово-будівельним кооперативам;

обслуговуючим кооперативам (ЖБК/ОК);

юридичним особам, діяльність яких спрямована на комплексне обслуговування об'єктів;

житловим кооперативам (ЖК);

багатоквартирним будинкам з обраним керуючим.

У списку обладнання, за яке дадуть компенсацію:

бензиновий генератор;

дизельний генератор;

газовий генератор;

сонячна зарядна станція;

інвертор;

різноманітні незалежні джерела електроенергії.

Як отримати грошову компенсацію за техніку

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно подати в районну державну адміністрацію такі документи:

заяву на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії;

завірену копію витягу з Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копію протоколу співвласників будинку про вибір управителя (якщо нема ОСББ/ЖБК/ОК);

завірену копію видаткової накладної на купівлю незалежних джерел електроенергії.

Відповідна програма є частиною ширшої ініціативи міської влади з посилення енергоефективності та енергонезалежності міста. Вона є доповненням чинної програми "70/30%", згідно з якою оплачується 70% вартості енергоефективних проєктів у будинках.

Влада переконана, що запровадження такої програми не тільки допоможе забезпечити оселі резервними джерелами живлення, а й розвине "зелену" енергетику у місті за рахунок розширення використання сонячних зарядних станцій.

Що ще варто знати

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