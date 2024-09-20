Допомога від Caritas Ukraine — де роблять безплатний ремонт у 2024 році

Ремонт даху. Фото: citybud

У вересні 2024 року українці в одному з регіонів можуть отримати допомогу від Благодійного фонду "Карітас" та Aгентства ООН у справах біженців в Україні. Вона передбачає безкоштовний ремонт житла.

Про це повідомляють організатори у Facebook.

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Як зазначається, така допомога доступна для жителів Миколаєва та області. Карітас Миколаїв УГКЦ, спільно з Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine продовжує відновлювати житло для постраждалих сімей у Миколаєві та громадах області.

"Карітас Миколаїв УГКЦ ремонтує житло у Миколаєві та області. Російські атаки залишили за собою зруйновані будинки та зламані долі. Однак дещо ми можемо полагодити... Наша мета — забезпечити комфорт і безпеку тим, хто найбільше цього потребує", — йдеться у повідомленні.

Головним завданням є закрити тепловий контур будинків, тому ремонт передбачає відновлення дахів, вікон, дверей.

Які умови програми допомоги від Caritas Ukraine

Долучитися до проєкту можуть громадяни вразливих категорій:

одинокий батько/мати/опікун неповнолітньої дитини/дітей;

вагітна жінка або мама, яка годує дитину до трьох років;

багатодітна родина (троє і більше неповнолітніх дітей);

людина з інвалідністю або важким/хронічним захворюванням;

самотні особи літнього віку (60+) без опіки дітей або родичів працездатного віку.

Оголошення програми. Джерело: Карітас

Серед інших умов участі у проєкті відновлення є:

наявність документів, де підтверджується право власності на нерухомість;

пошкодження будинків та квартир стало результатом воєнних дій;

середній дохід на особу в родині не перевищує 6,31 тис. грн;

відсутністя аналогічна допомога від інших благодійних організацій.

Громадяни можуть подавати заявки і дізнатися всі подробиці проєкту за номером телефону

099 423 49 48 (у будні з 9.30 до 16.30).

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Києва закликає жителів багатоквартирних будинків підвищити енергетичну безпеку свого житла, щоб зменшити залежність від централізованого електропостачання. В рамках спеціальної програми обіцяє відшкодувати 75% вартості генераторів.

Також ми писали, що в одному з міст військовим передбачена допомога на оплату житлово-комунальних послуг у рамках міської програми "Родина героя". Оформити виплати можуть жителі Дніпра.