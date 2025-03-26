Выплаты от Caritas — где стартовала регистрация на оказание помощи

Помощь от Caritas — кто и где сможет получить в 2025 году
Украинцы, которые были вынуждены переместиться из опасных регионов в Житомирскую область, могут получить помощь от благотворительной организации Caritas Ukraine. На нее могут претендовать те, у кого обстрелы повредили жилье.
Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас-Житомир" в Facebook.
Подробнее о помощи переселенцам
Как отмечают организаторы, в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", окажут помощь семьям, которые вынужденно оставили свои дома и нашли спасение в Житомирском регионе.
Целью проекта является оказание помощи в восстановлении домов и квартир, которые арендуют внутренние переселенцы (от двух лет и более), и которые купили собственное жилье. Речь идет о:
- восстановлении тепловой оболочки жилья;
- обеспечении достойными условиями проживания;
- улучшении условий проживания ВПЛ.
Приобщиться к программе могут:
- переселенцы, перемещенные с 24 февраля 2022 года из районов проведения боевых действий/прифронтовых территорий, которые сейчас постоянно проживают в Житомирской области;
- лица с тяжелыми болезнями;
- люди с инвалидностью;
- одинокие лица пожилого возраста (от 60 лет);
- неполные семьи с детьми;
- многодетные семьи (от трех детей);
- семьи с усыновленными детьми;
- семьи, которые воспитывают детей в качестве опекунов;
- беременные женщины/одинокие матери с детьми до трех лет;
- потеряли источник дохода или он не превышает 6,3 тыс. грн.
Как присоединиться к программе помощи
Те, кто хочет сделать запрос на восстановление жилья, может обращаться по следующим номерам телефонов:
- 067-200-10-55;
- 096-191-03-38.
"Надеемся, что данный проект улучшит условия людям, которые больше всего нуждаются в помощи", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что некоторым гражданам доступна финансовая помощь от UNHCR в конце марта 2025 года. Выплаты предусмотрены для особо уязвимых категорий лиц — в 10,8 тыс. грн.
Также мы сообщали о том, что украинцы могут принять участие в конкурсе, по результатам которого можно получить 100 тыс. грн. Средства предоставят на реализацию бизнес-идей.
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