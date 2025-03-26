Выплаты от Caritas — где стартовала регистрация на оказание помощи

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Украинцы, которые были вынуждены переместиться из опасных регионов в Житомирскую область, могут получить помощь от благотворительной организации Caritas Ukraine. На нее могут претендовать те, у кого обстрелы повредили жилье.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас-Житомир" в Facebook.

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Как отмечают организаторы, в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", окажут помощь семьям, которые вынужденно оставили свои дома и нашли спасение в Житомирском регионе.

Целью проекта является оказание помощи в восстановлении домов и квартир, которые арендуют внутренние переселенцы (от двух лет и более), и которые купили собственное жилье. Речь идет о:

восстановлении тепловой оболочки жилья;

обеспечении достойными условиями проживания;

улучшении условий проживания ВПЛ.

Приобщиться к программе могут:

переселенцы, перемещенные с 24 февраля 2022 года из районов проведения боевых действий/прифронтовых территорий, которые сейчас постоянно проживают в Житомирской области;

лица с тяжелыми болезнями;

люди с инвалидностью;

одинокие лица пожилого возраста (от 60 лет);

неполные семьи с детьми;

многодетные семьи (от трех детей);

семьи с усыновленными детьми;

семьи, которые воспитывают детей в качестве опекунов;

беременные женщины/одинокие матери с детьми до трех лет;

потеряли источник дохода или он не превышает 6,3 тыс. грн.

Как присоединиться к программе помощи

Те, кто хочет сделать запрос на восстановление жилья, может обращаться по следующим номерам телефонов:

067-200-10-55;

096-191-03-38.

"Надеемся, что данный проект улучшит условия людям, которые больше всего нуждаются в помощи", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: Caritas

Ранее мы писали, что некоторым гражданам доступна финансовая помощь от UNHCR в конце марта 2025 года. Выплаты предусмотрены для особо уязвимых категорий лиц — в 10,8 тыс. грн.

Также мы сообщали о том, что украинцы могут принять участие в конкурсе, по результатам которого можно получить 100 тыс. грн. Средства предоставят на реализацию бизнес-идей.