Выплаты для пострадавших от войны — кто получит поддержку от Австрии

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине жители трех областей, которые пострадали от российской агрессии, могут воспользоваться программой помощи от проекта "Haven". Его реализуют при поддержке Caritas Österreich (Каритас Австрия).

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Caritas Ukraine".

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Подробнее о программе помощи

Речь идет о проекте "Haven: Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых слоев населения в Украине".

Он предусматривает регистрацию уязвимых категорий населения, которые хотят утеплить жилье и улучшить его энергоэффективность, на получение помощи. Программа охватит три области:

Запорожскую;

Донецкую;

Днепропетровскую.

"Люди в Украине должны жить в безопасных и достойных условиях во время войны. Это — одна из главных задач благотворительного фонда Каритас Украины, который зарекомендовал себя, как надежный партнер в сфере гуманитарной помощи. Целью проекта является обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых слоев населения в Украине", — отмечают организаторы.

В целом благотворители оказывают такую помощь:

ремонт дома, который был поврежден в результате агрессии РФ, и утепление;

покупка твердого топлива для обогрева дома зимой представителям уязвимых категорий населения;

финпомощь на аренду жилья для переселенцев.

Кто и как сможет получить помощь

Получить помощь в рамках программы могут жители вышеуказанных областей, если имеют низкие доходы. А именно: размер дохода на одного человека в семье не превышает 6,3 тыс. грн.

Также в приоритете такие категории людей:

одинокая мать/отец/опекун несовершеннолетних детей;

в семье есть беременные женщины или кормящие матери с детьми до трех лет;

есть лица с инвалидностью (первая, вторая группа, инвалидность с детства) или серьезные/хронические болезни;

одинокие пенсионеры от 60+ (без поддержки родных);

семьи многодетные с минимум тремя несовершеннолетними детьми.

Детали об оформлении помощи можно уточнить по номеру горячей линии: 0 800 336 734 (будни с 09:30 до 16:00).

Напомним, городские власти одного из украинских городов предоставляют одноразовую денежную помощь в 2025 году. Выплаты смогут получить граждане, которые нуждаются в лечении и восстановлении от атак РФ.

Также мы писали, что в одном из регионов гражданам будет доступна финпомощь от Дании. Деньги смогут получить на разнообразные первоочередные потребности.