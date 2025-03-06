Выплаты для пострадавших украинцев — где доступна помощь от Австрии

Женщина держит ребенка на руках. Фото: УНИАН

В 2025 году жители трех регионов смогут получить помощь в рамках проекта от австрийской благотворительной организации "Каритас". В частности, гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предоставят средства на аренду жилья.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас. Украина".

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Как отмечают благотворители, в этом году стартовал совместный проект "Каритас Австрия" и "Каритас Украины" под названием "Haven: Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых слоев населения в Украине"

Он охватит три области:

Запорожскую;

Донецкую;

Днепропетровскую.

В частности, по проекту гражданам будут оказывать помощь в виде:

ремонта жилья, поврежденного из-за российской агрессии, и с целью утепления;

обеспечения твердым топливом для обогрева домов зимой для представителей уязвимых категорий людей;

помощи на аренду жилья для внутренних переселенцев.

Представители "Каритас Австрии" рассказали, что средства для этого проекта полностью пожертвовали австрийские граждане, чтобы поддержать народ Украины и продемонстрировать солидарность.

Кто сможет присоединиться к проекту

Жители вышеуказанных областей будут иметь право на помощь, если имеют низкие доходы. На одного человека в семье не должен превышать 6,32 тыс. грн. Также следует подпадать под один из критериев:

неполная семья (мать/отец) или опекун несовершеннолетних детей;

в семье есть беременная женщина или мать, которая кормит грудью детей до трех лет;

есть лица с инвалидностью (первая, вторая группа и инвалидность с детства) или хронические заболевания;

люди пожилого возраста (от 60 лет);

многодетные семьи.

Информацию по этому проекту можно уточнить по номеру горячей линии: 0 800 336 734 (пн-пт с 09:30 до 16:00).

Проект помощи будут реализовывать до конца сентября 2025 года.

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