Выплаты для пострадавших украинцев — где доступна помощь от Австрии

Помощь от Австрии — кто из украинцев получит средства в марте
В 2025 году жители трех регионов смогут получить помощь в рамках проекта от австрийской благотворительной организации "Каритас". В частности, гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предоставят средства на аренду жилья.
Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас. Украина".
Подробнее о помощи для украинцев от Австрии
Как отмечают благотворители, в этом году стартовал совместный проект "Каритас Австрия" и "Каритас Украины" под названием "Haven: Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых слоев населения в Украине"
Он охватит три области:
- Запорожскую;
- Донецкую;
- Днепропетровскую.
В частности, по проекту гражданам будут оказывать помощь в виде:
- ремонта жилья, поврежденного из-за российской агрессии, и с целью утепления;
- обеспечения твердым топливом для обогрева домов зимой для представителей уязвимых категорий людей;
- помощи на аренду жилья для внутренних переселенцев.
Представители "Каритас Австрии" рассказали, что средства для этого проекта полностью пожертвовали австрийские граждане, чтобы поддержать народ Украины и продемонстрировать солидарность.
Кто сможет присоединиться к проекту
Жители вышеуказанных областей будут иметь право на помощь, если имеют низкие доходы. На одного человека в семье не должен превышать 6,32 тыс. грн. Также следует подпадать под один из критериев:
- неполная семья (мать/отец) или опекун несовершеннолетних детей;
- в семье есть беременная женщина или мать, которая кормит грудью детей до трех лет;
- есть лица с инвалидностью (первая, вторая группа и инвалидность с детства) или хронические заболевания;
- люди пожилого возраста (от 60 лет);
- многодетные семьи.
Информацию по этому проекту можно уточнить по номеру горячей линии: 0 800 336 734 (пн-пт с 09:30 до 16:00).
Проект помощи будут реализовывать до конца сентября 2025 года.
Напомним, организация "Help — Hilfe zur Selbsthilfe" принимает заявки от предпринимателей, пострадавших во время войны. Они могут получить до 3 тыс. евро в марте 2025 года.
Также мы писали о грантах для будущих предпринимателей до 5 тыс. долларов от чешской гуманитарной организации People in Need Ukraine при финансовой поддержке Швейцарии. Выплаты предусмотрены для тех, кто хочет развивать бизнес.
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