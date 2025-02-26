Выплаты от Агентства ООН — где принимают заявки на 10,8 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Агентство ООН по делам беженцев откроет регистрацию на финансовую помощь в Киеве. Заявки будут принимать от уязвимых категорий граждан.

Об этом анонсировал пресс-центр УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы помощи от Агентства ООН

Финансовая помощь от Агентства ООН по делам беженцев будет доступна для таких категорий граждан, пострадавших из-за агрессии РФ:

для лиц, которым пришлось покидать свои дома в течение последних полгода и имеют уязвимости;

для лиц, которые после выезда вернулись домой (как из других областей, так и из-за рубежа от 24 февраля 2022 года).

Среди обязательных критериев уязвимости, которые позволят подать заявку на помощь:

в семье с несовершеннолетними детьми и пожилыми людьми, есть только один из родителей (мать или отец);

в семье бабушка или дедушка воспитывают одного или несколько детей, которым нет 18 лет;

в семье есть лица с особыми потребностями в связи с болезнями или инвалидностью.

Также организаторам важно финансовое состояние претендентов. Доход на одного человека в домохозяйстве не может превышать 5,4 тыс. грн.

Сумма выплаты и как зарегистрироваться на финпомощь

Как отмечают благотворители, каждый человек в семье получит от Агентства ООН по 10,8 тыс. грн. Зарегистрироваться в очередь на выплаты 26 февраля 2025 года можно будет, заполнив онлайн-форму.

"В среду, 26 февраля в 12:00 будет открыта форма для записи в пункт сбора данных в г. Киев. Прием осуществляется исключительно по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае успешного заполнения формы необходимо ожидать звонка от работников Благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером Агентства. Далее будет ждать дальнейшая проверка на соответствие условиям программы и назначение даты, времени и адреса приема.

Ранее мы писали, что в Черниговской области граждане смогут подать заявки на финпомощь от крупнейшей международной организации Дании. Выплаты от Датского совета по делам беженцев будут доступны для уязвимых категорий граждан.

Также сообщалось, что фонд "Каритас Кривой Рог" принимает заявки на выплату около 40 тыс. грн. Украинцы смогут подать заявки в Днепропетровской области.