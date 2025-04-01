Выплаты в апреле — что известно о программе помощи от Агентства ООН

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским переселенцам и беженцам доступна денежная помощь на аренду жилья от Агентства ООН по делам беженцев. Финансовую поддержку будут оказывать в течение полугода.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

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Как отмечается, благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке Агентства ООН по делам беженцев реализует программу помощи по предоставлению средств на арендованное жилье сроком на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц и граждан, вернувшихся из-за границы.

К проекту могут присоединиться:

граждане, проживающие в местах компактного проживания, в неприспособленных для длительного проживания (садики, школы, медучреждения), в модульных городках;

лица, которые арендуют жилье с плохими условиями проживания, грозит выселение.

Участник программы получит:

средства за аренду жилья на шесть месяцев;

юридические и карьерные консультации для улучшения финансовой ситуации.

Приоритет предоставят домохозяйствам, которые недавно переместились с оккупированных территорий или районов, расположенных вблизи линии фронта или территорий, где продолжаются активные боевые действия.

Участие в соответствующей программе предполагает наличие стратегии выхода из сложной ситуации. То есть после завершения выплат граждане должны быть способны самостоятельно оплачивать аренду жилья.

Как подать заявку на участие в программе

Как предупреждают организаторы, граждане должны дать ответы в онлайн-форме. В то же время, заполнение анкеты не гарантирует участия в программе.

"Предоставленные ответы будут проанализированы и при соответствии условиям и критериям с вами свяжутся по телефону. При соответствии условиям и принципам программы вас пригласят на личное собеседование. По результатам личного собеседования домохозяйство может быть включено в программу как претендент", — отмечается в сообщении.

Детали можно уточнить по следующим контактам:

горячая линия: 0800750104;

альтернативные номера: 063 182 65 93, 063 18 26 745;

электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Напомним, для женщин, которые мечтают открыть собственный бизнес, доступна программа помощи. Проект охватит громады Николаевской и Херсонской области.

Также мы писали, что гражданам доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Деньги получат особые категории населения в размере 10,8 тыс. грн в одном из регионов.