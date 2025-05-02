Помощь украинкам — какую важную поддержку обещают женщинам в Acted Ukraine

Молодая женщина за компьютером. Фото: Freepik

Гуманитарная организация "Acted Ukraine" объявила новую программу поддержки женщин из числа безработных и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Открыта регистрация на бесплатное обучение по специальности, что позволит получать достойную заработную плату.

Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

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Подробнее о программе Acted Ukraine

Как отмечается, Acted Ukraine реализует программу поддержки для женщин, проживающих в Винницкой области.

Она предусматривает бесплатные офлайн-курсы по специальности Electronics Assembler (монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов) в Винницком высшем профессиональном училище сферы услуг.

Организаторы отметили, что Electronics Assembler является специальностью, которая позволит трудоустроиться на достойную заработную плату в автомобильной, аэрокосмической, медицинской, телекоммуникационных сферах.

"Заполняйте конкурсную заявку и получите возможность бесплатно освоить востребованную профессию!", — говорится в сообщении.

Ожидается, что все участники смогут научиться:

монтировать электронные компоненты;

паять детали;

осуществлять механическую сборку;

проверять и тестировать приборы;

разбираться в технической документации;

работать в команде и за производственными процессами;

владеть различными инструментами и оборудованием.

Продолжительность учебного курса составляет 1,5 месяца. Занятия будут проходить в очной форме три раза в неделю на базе училища по адресу: г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 145.

Объявление. Источник: Acted Ukraine

Кто и как может присоединиться к учебной программе

Подать заявку на участие в конкурсе смогут как женщины, так и некоторые мужчины, по следующим критериям уязвимости:

женщины, которые являются переселенками;

женщины, возглавляющие домохозяйства с несовершеннолетними детьми;

одинокие мать/отец;

женщины или мужчины с инвалидностью;

женщины, которые ухаживают за пожилыми людьми/лицами с инвалидностью/с тяжелыми хроническими болезнями;

безработные женщины.

Чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить специальную форму.

Заявки будут принимать до 23:59 4 апреля 2025 года.

Детали по программе можно уточнить:

по телефону: +38 063 609 72 51;

отправив письмо на электронную почту: ukraine.seed@acted.org

"Стоимость обучения будет полностью покрыта организацией Acted", — отметили организаторы.

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