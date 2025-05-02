Помощь украинкам — какую важную поддержку обещают женщинам в Acted Ukraine

Помощь от Acted Ukraine — что предлагают украинкам в мае
Гуманитарная организация "Acted Ukraine" объявила новую программу поддержки женщин из числа безработных и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Открыта регистрация на бесплатное обучение по специальности, что позволит получать достойную заработную плату.
Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.
Подробнее о программе Acted Ukraine
Как отмечается, Acted Ukraine реализует программу поддержки для женщин, проживающих в Винницкой области.
Она предусматривает бесплатные офлайн-курсы по специальности Electronics Assembler (монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов) в Винницком высшем профессиональном училище сферы услуг.
Организаторы отметили, что Electronics Assembler является специальностью, которая позволит трудоустроиться на достойную заработную плату в автомобильной, аэрокосмической, медицинской, телекоммуникационных сферах.
"Заполняйте конкурсную заявку и получите возможность бесплатно освоить востребованную профессию!", — говорится в сообщении.
Ожидается, что все участники смогут научиться:
- монтировать электронные компоненты;
- паять детали;
- осуществлять механическую сборку;
- проверять и тестировать приборы;
- разбираться в технической документации;
- работать в команде и за производственными процессами;
- владеть различными инструментами и оборудованием.
Продолжительность учебного курса составляет 1,5 месяца. Занятия будут проходить в очной форме три раза в неделю на базе училища по адресу: г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 145.
Кто и как может присоединиться к учебной программе
Подать заявку на участие в конкурсе смогут как женщины, так и некоторые мужчины, по следующим критериям уязвимости:
- женщины, которые являются переселенками;
- женщины, возглавляющие домохозяйства с несовершеннолетними детьми;
- одинокие мать/отец;
- женщины или мужчины с инвалидностью;
- женщины, которые ухаживают за пожилыми людьми/лицами с инвалидностью/с тяжелыми хроническими болезнями;
- безработные женщины.
Чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо заполнить специальную форму.
Заявки будут принимать до 23:59 4 апреля 2025 года.
Детали по программе можно уточнить:
- по телефону: +38 063 609 72 51;
- отправив письмо на электронную почту: ukraine.seed@acted.org
"Стоимость обучения будет полностью покрыта организацией Acted", — отметили организаторы.
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