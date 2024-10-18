Денежная помощь до 21 000 грн — где в Украине можно получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые категории граждан могут получить денежную помощь от благотворительной организации "Каритас". В рамках программы можно оформить три вида поддержки на сумму от 2 тыс. до 21 тыс. гривен для подготовки к зиме.

Об этом сообщается на странице "Каритас Донецк в Днепре" в Facebook.

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Условия предоставления "зимней помощи"

Речь идет о работе проекта "Оказание помощи по подготовке к зиме уязвимым категориям ВПЛ и местному населению в Днепре и области" в рамках поддержки Diakonie Katastrophenhilfe.

Соответствующая программа помощи ориентирована на домохозяйства территориального общества Томаковка Никопольского района Днепропетровской области, в то же время в Днепре — на тех, кто проживает в пунктах временного размещения.

Получить денежную помощь могут:

внутренне перемещенные лица, перемещенные с 24.02.2022;

местные жители, пострадавшие от войны.

Заявители должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

лица с ограниченными возможностями (первая-вторая группа инвалидности);

пожилые люди от 60 лет и выше;

неполные семьи или семьи, где женщина — основной опекун;

семьи с тремя или более детьми (до 18 лет или до 23 лет в случае обучения);

беременная женщина или семья с детьми младше трех лет;

граждане с хроническими заболеваниями или серьезными психическими расстройствами.

Суммы денежной помощи и как оформить

В рамках инициативы предоставляют следующие виды поддержки:

21 тыс. гривен на домохозяйство — для покупки топлива для отопления;

ваучеры на 4 тыс. гривен на члена семьи — для зимних предметов первой необходимости (одежда и одеяла);

ваучеры на 2 тыс. гривен на домохозяйство — для покупки альтернативных пищевых продуктов или осветительного оборудования.

Для того, чтобы подать заявку на оформление помощи, нужно позвонить по номерам горячей линии:

095 459 55 20;

098 665 73 88;

07 34 59 55 20.

Что еще стоит знать

Напомним, Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финансовую помощь французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.