Денежная помощь до 21 000 грн — где в Украине можно получить выплаты

Помощь от 2000 до 21 000 грн — в Украине стартовали новые выплаты
В Украине некоторые категории граждан могут получить денежную помощь от благотворительной организации "Каритас". В рамках программы можно оформить три вида поддержки на сумму от 2 тыс. до 21 тыс. гривен для подготовки к зиме.
Об этом сообщается на странице "Каритас Донецк в Днепре" в Facebook.
Условия предоставления "зимней помощи"
Речь идет о работе проекта "Оказание помощи по подготовке к зиме уязвимым категориям ВПЛ и местному населению в Днепре и области" в рамках поддержки Diakonie Katastrophenhilfe.
Соответствующая программа помощи ориентирована на домохозяйства территориального общества Томаковка Никопольского района Днепропетровской области, в то же время в Днепре — на тех, кто проживает в пунктах временного размещения.
Получить денежную помощь могут:
- внутренне перемещенные лица, перемещенные с 24.02.2022;
- местные жители, пострадавшие от войны.
Заявители должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:
- лица с ограниченными возможностями (первая-вторая группа инвалидности);
- пожилые люди от 60 лет и выше;
- неполные семьи или семьи, где женщина — основной опекун;
- семьи с тремя или более детьми (до 18 лет или до 23 лет в случае обучения);
- беременная женщина или семья с детьми младше трех лет;
- граждане с хроническими заболеваниями или серьезными психическими расстройствами.
Суммы денежной помощи и как оформить
В рамках инициативы предоставляют следующие виды поддержки:
- 21 тыс. гривен на домохозяйство — для покупки топлива для отопления;
- ваучеры на 4 тыс. гривен на члена семьи — для зимних предметов первой необходимости (одежда и одеяла);
- ваучеры на 2 тыс. гривен на домохозяйство — для покупки альтернативных пищевых продуктов или осветительного оборудования.
Для того, чтобы подать заявку на оформление помощи, нужно позвонить по номерам горячей линии:
- 095 459 55 20;
- 098 665 73 88;
- 07 34 59 55 20.
Что еще стоит знать
Напомним, Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.
Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финансовую помощь французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.
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