Выплаты для лиц с инвалидностью — кто из украинцев имеет право на помощь в 200 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году некоторые граждане с инвалидностью могут получить государственную единовременную материальную помощь от 200 тыс. грн. Известно, кто именно имеет право и какие необходимы документы для оформления выплат.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на закон №2980-IX.

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Кто из лиц с инвалидностью имеет право на выплаты

Согласно закону, финансовая помощь доступна гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ и получившим в связи с этим группу инвалидности после 24 февраля 2022 года.

Право на компенсацию имеют:

сотрудники критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица органов местного самоуправления.

Размер помощи и необходимые документы для оформления

В 2025 году размеры помощи будут зависеть от группы инвалидности:

для третьей группы выплачивают 200 тыс. гривен;

для второй группы — 500 тыс. гривен;

для первой группы — 800 тыс. гривен.

Родные погибшего получат компенсацию в сумме 1 млн гривен.

Правом на выплаты можно воспользоваться в течение трех лет с момента его появления.

Для оформления выплаты необходимо предоставить документы в Пенсионный фонд. Помощь назначат при наличии:

соответствующего заявления;

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

акта расследования или спецрасследования;

документов, подтверждающих родственные связи погибшего;

справки об обучении — для граждан до 23 лет;

медицинской справки, где подтверждается инвалидность;

судебного решения о недееспособности/документов о назначении опекуна;

свидетельства о смерти (в случае гибели);

заключения судебно-медицинской экспертизы с указанием причины смерти;

копии судебного решения или нотариально заверенного документа, где подтверждает факт содержания лиц умершим.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Выплаты доступны уязвимым категориям граждан в Запорожье.

Также рассказывали, что в трех областях действует программа помощи от БФ "Ангелы спасения". В рамках проекта, граждане смогут получить 1 тыс. долларов.