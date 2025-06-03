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Гроші від Агенції ООН — де доступні виплати у 10,8 тис. грн

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Дата публікації: 3 червня 2025 08:00
Виплати у 10,8 тис. грн — де стартувала реєстрація на допомогу
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року Агенція ООН у справах біженців знову відкрила реєстрацію на надання фінансової допомоги у місті Запоріжжя. Заявки зможуть подавати лише вразливі категорії громадян.

Про це інформує пресслужба представників УВКБ ООН у Telegram.

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Умови надання фіндопомоги від Агенції ООН

Як зазначається, фінансова допомога від Агенції ООН у справах біженців знову доступна у Запоріжжі для двох категорій громадян, які постраждали від російської агресії:

  • для громадян, яким довелося залишити власні оселі за останні пів року, та які не мали інших подібних виплат за останні три місяці;
  • для біженців, котрі після вимушеного виїзду повернулися у власну оселю за останні шість місяців, за три з яких — не отримували фінансової підтримки.

Серед обов’язкових критеріїв вразливості — фінансова скрута: дохід на одну людину в домогосподарстві становить менш ніж 5,4 тис. грн. 

Також у пріоритеті на виплати будуть особи з такими життєвими обставинами:

  • неповна родина з неповнолітніми дітьми та людьми похилого віку, де сім'ю очолює тільки матір чи батько;
  • бабуся чи дідусь змушені виховувати дітей, яким немає 18 років;
  • є громадяни з особливими потребами через хвороби та інвалідність.

Сума виплати та як зареєструватися на фіндопомогу

Як зазначають благодійники, кожен з претендентів з поганим фінансовим станом зможе отримати від Агенції ООН по 10,8 тис. грн. 

Зареєструватися у чергу на грошову допомогу можна буде, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

"Запис в чергу на реєстрацію у м. Запоріжжя відновлено. Реєструємо тільки за попереднім записом. Живої черги немає. Про подальші новини щодо реєстрації повідомлятимемо тут. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями!" — йдеться у повідомленні.

Після заповнення форми потрібно очікувати на дзвінок від представників Благодійного фонду "Право на захист", що є партнером Агенції. Далі відбудеться перевірка щодо відповідності умовам програми допомоги. За позитивного рішення організаторів — людині призначать дату, час та адресу для особистого звернення.

Раніше ми писали, що українці у трьох областях зможуть взяти участь у програмі від БФ "Янголи спасіння". За проєктом, можна буде отримати допомогу з ремонту житла та фінпідтримку на ведення с/г діяльності.  

Також повідомлялося, що для внутрішніх переселенців Одеського регіону доступна фіндопомога на покриття витрат за оренду житла. Кошти отримають вразливі категорії громадян. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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