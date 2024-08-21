Денежная помощь в августе — где украинцы могут получить выплаты до 11 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Ukrayina.pl

В одном из регионов открыта регистрация на новую денежную помощь от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Сумской области.

Об этом сообщает УВКБ ООН Сумской области в Telegram-канале.

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Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а продолжительность предоставления выплат — три месяца. То есть, общая сумма, которую получит каждый член семьи, будет составлять почти 11 тыс. гривен.

В области будут действовать выездные мобильные группы для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области.

21 августа:

с. Слобода (Буринская ТГ);

в порядке живой очереди по адресу: ул.Шевченко, 7;

часы работы: 11:30-14:30

22 августа:

с. Михайловка (Лебединская ТГ);

в порядке живой очереди по адресу: ул. Трихлеба, 37;

часы работы: 10:30-15:30.

Получить предварительную консультацию можно по номеру телефона пункта в Сумах — 063 182 68 38 ср-чт с 9:00 до 16:00.

В организации советуют следить за сообщениями в Telegram-канале по ссылке, ведь выплаты будут осуществляться и в других громадах.

Кто может получить новую денежную помощь

Претендовать на помощь могут только некоторые категории граждан:

внутренние переселенцы, которые переместились за последние полгода в пределах страны;

лица, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после перемещения в другие области/страны через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Также необходимо иметь критерии уязвимости:

семья имеет только одного из родителей (отец или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с престарелыми (от 55 лет);

семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несовершеннолетними детьми;

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность/хронические заболевания).

Выплаты не дадут тем, кто раньше получал пособие от международных организаций, а доход выше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинцев открыта регистрация на финансовую помощь Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Подавать заявки могут некоторые граждане в четырех регионах.

Также сообщалось, что граждане приглашают подавать заявки на денежную помощь в 3,6 тыс. гривен на три месяца подряд. Для этого нужно относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокий доход.