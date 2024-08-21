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Допомога в 11 тис. грн — де в Україні стартувала реєстрація на нові виплати

21 серпня 2024 11:08
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у серпні — де українці можуть отримати виплати до 11 тис. гривень
Грошові купюри. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

В одному з регіонів відкрито реєстрацію на нову грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Сумської області.

Про це повідомляє УВКБ ООН Сумської області у Telegram-каналі.

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Розмір допомоги та як подати заявку на допомогу

Розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на одну особу, а тривалість надання виплат — три місяці. Тобто загальна сума, яку отримає кожен член родини, буде становити майже 11 тис. гривень.

В області діятимуть виїздні мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області.

21 серпня:

  • с. Слобода (Буринська ТГ);
  • у порядку живої черги за адресою: вул.Шевченка,7;
  • години роботи: 11:30-14:30

22 серпня:

  • с. Михайлівка (Лебединська ТГ);
  • у порядку живої черги за адресою: вул. Трихліба, 37;
  • години роботи: 10:30-15:30.

Отримати попередню консультацію можна за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38 ср-чт з 9:00 до 16:00.

В організації радять стежити за повідомленнями у Telegram-каналі за посиланням, адже виплати здійснюватимуть і в інших громадах.

Хто може отримати нову грошову допомогу

Претендувати на допомогу можуть тільки деякі категорії громадян:

  • внутрішні переселенці, які перемістилися впродовж останніх пів року в межах країни;
  • особи, які повернулись на свої місця постійного проживання після переміщення в інші області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022-го.

Також необхідно мати критерії вразливості:

  • родина має тільки одного з батьків (батько чи мати) з одним або кількома неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (від 55 років);
  • сім'ю очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) чи особа похилого віку з однією дитиною чи неповнолітніми дітьми;
  • у родині є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні захворювання).

Виплати не дадуть тим, хто раніше отримував допомогу від міжнародних організацій, а дохід вищий за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців відкрита реєстрація на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у межах Консорціуму Реагування. Подавати заявки можуть деякі громадяни в чотирьох регіонах.

Також повідомлялося, що громадян запрошують подавати заявки на грошову допомогу у 3,6 тис. гривень на три місяці поспіль. Для цього потрібно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід.

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