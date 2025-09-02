Размер пенсии УБД — от чего зависит и какие есть надбавки в 2025 году

Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

В Украине участники боевых действий имеют право на ряд социальных гарантий, среди которых — доплаты к пенсии. Эти надбавки устанавливаются отдельно от основного размера выплат и призваны обеспечить минимальный уровень социальной защиты для ветеранов.

Новини.LIVE рассказывают, какие доплаты к пенсии предусмотрены для УБД в 2025 году.

В каком возрасте УБД могут выйти на пенсию

В соответствии со ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении:

мужчинами — 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;

женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие доплаты к пенсии предусмотрены для УБД

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснили, что к пенсии УБД устанавливаются следующие доплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (этот показатель в 2025 году составляет 2 361 грн, поэтому сумма повышения пенсии составляет 590,25 грн);

целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен в соответствии с Законом Украины от 16.03.2004 № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

Общий размер пенсии для УБД с учетом всех надбавок и повышений должен составлять не менее 5 528 гривен. Если ее размер ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного уровня. Доплата начисляется независимо от вида пенсии.

