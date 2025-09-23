Виплати для учасників бойових дій в 1 тис. грн — заявки прийматимуть до 1 жовтня

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, для кого доступна можливість отримання невиплаченої грошової допомоги до Дня Незалежності у розмірі 1 тис. грн. Скористатися правом оформлення виплати можуть учасники бойових дій (УБД) до кінця поточного місяця.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ на сайті та в соцмережах.

Право на оформлення виплати до 1 жовтня

За даними Пенсійного фонду, у 2025 році уряд передбачив виплати до Дня Незалежності України для низки категорій населення. Зокрема, для громадян зі статусом учасника бойових дій.

Згідно з постановою уряду № 486, цьогоріч УБД передбачена разова грошова допомога у розмірі 1 тис. грн.

Вони мали подати заяви до територіальних органів ПФУ чи через портал е-послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Проте, якщо такі громадяни не змогли вчасно скористатися можливістю отримати виплати, потрібно поспішити подати заявки до 1 жовтня 2025 року.

Як УБД правильно подати заявку на виплату допомоги

Громадяни можуть скористатися такими способами подати заяву:

особисто через сервісний центр Пенсійного фонду або Центр надання адмінпослуг за задекларованою чи зареєстрованою адресою проживання (перебування);

через пошту — на адресу тероргану Пенсійного фонду;

онлайн — на офіційному сайті ПФУ з накладанням кваліфікованого е-підпису.

Зокрема, для того, щоб подати заявку на виплати у дистанційному режимі, необхідно виконати такі кроки:

пройти авторизацію на порталі ПФУ за допомогою е-підпису (КЕП) та увійти;

обрати пункт "Комунікації з ПФУ";

знайти розділ "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України";

внести необхідні дані (паспортні, адресні дані), банківські реквізити;

завантажити скановані копії документів, де підтверджується право на виплату через пункт "Додати файл";

дати згоду на передачу та обробку даних;

наприкінці обрати "Сформувати заяву";

підтвердити "Підписати та відправити в ПФУ".

Перевірити результат розгляду заяви можна у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

